Dzeko\'dan çok konuşulacak Fenerbahçe itirafı: Oynamak istemedik

Fenerbahçe’nin eski yıldızı Edin Dzeko, sarı-lacivertli kulüpten ayrılık süreciyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Schalke ile Bundesliga’ya yükselme sevinci yaşayan Bosnalı yıldız, Fenerbahçe’den ayrılığı hakkında konuştu. Dzeko, “Fenerbahçe’nin beni takımda tutma şansı vardı. Kulüp bunu tercih etmedi, sebeplerini gerçekten bilmiyorum” ifadelerini kullandı.
Tecrübeli futbolcu, Dusan Tadic ile birlikte son maçta forma giymek istemediklerini açıkladı. Dzeko, “Son maçın protesto edilmesi gibi bir durum vardı. Biz de son maçta oynamak istemedik. Oradaki iki güzel yılın bu şekilde sona ermesini istemedik” dedi.
Bosnalı yıldız, son maçla ilgili kararın kulüple birlikte alındığını söyledi. Dzeko’nun sözleri Fenerbahçe taraftarları arasında dikkat çekti.
Takım yemeğiyle ilgili de konuşan deneyimli golcü, “Herkes o fotoğrafın arkasında ne olduğunu konuştu ama bu bizim için önemli değildi. Önemli olan takımın orada olmasıydı” ifadelerini kullandı.
Edin Dzeko, 2023 ile 2025 yılları arasında Fenerbahçe forması giymişti. Bosnalı golcü performansı ve liderliğiyle sarı-lacivertli taraftarların sevgisini kazanmıştı.
