Dzeko\'dan çok konuşulacak Fenerbahçe itirafı: Oynamak istemedik

16.05.2026 13:42
Edin Dzeko, Fenerbahçe’den ayrılık süreciyle ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. Bosnalı yıldız, "Fenerbahçe’nin beni takımda tutma şansı vardı ama kulüp bunu tercih etmedi" derken, Dusan Tadic ile birlikte protestolar nedeniyle son maçta oynamak istemediklerini de söyledi.

Fenerbahçe’nin eski yıldızı Edin Dzeko, sarı-lacivertli kulüpten ayrılık süreciyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“FENERBAHÇE BENİ TUTABİLİRDİ”

Schalke ile Bundesliga’ya yükselme sevinci yaşayan Bosnalı yıldız, Fenerbahçe’den ayrılığı hakkında konuştu. Dzeko, “Fenerbahçe’nin beni takımda tutma şansı vardı. Kulüp bunu tercih etmedi, sebeplerini gerçekten bilmiyorum” ifadelerini kullandı.

“SON MAÇTA OYNAMAK İSTEMEDİK”

Tecrübeli futbolcu, Dusan Tadic ile birlikte son maçta forma giymek istemediklerini açıkladı. Dzeko, “Son maçın protesto edilmesi gibi bir durum vardı. Biz de son maçta oynamak istemedik. Oradaki iki güzel yılın bu şekilde sona ermesini istemedik” dedi.

KARARI KULÜPLE BİRLİKTE ALDILAR

Bosnalı yıldız, son maçla ilgili kararın kulüple birlikte alındığını söyledi. Dzeko’nun sözleri Fenerbahçe taraftarları arasında dikkat çekti.

VEDA YEMEĞİ DETAYI

Takım yemeğiyle ilgili de konuşan deneyimli golcü, “Herkes o fotoğrafın arkasında ne olduğunu konuştu ama bu bizim için önemli değildi. Önemli olan takımın orada olmasıydı” ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE KARİYERİ

Edin Dzeko, 2023 ile 2025 yılları arasında Fenerbahçe forması giymişti. Bosnalı golcü performansı ve liderliğiyle sarı-lacivertli taraftarların sevgisini kazanmıştı.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
