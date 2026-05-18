Bakan Gürlek duyurdu: Nevşehir'deki çifte cinayet 10 yıl sonra çözüldü

18.05.2026 17:15
Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde 2016 yılında işlenen Fatma ve İbrahim Teryaki cinayeti, Adalet Bakanlığı’nın özel çalışmasıyla 10 yıl sonra çözüldü. Cinayetin aile içinden kişiler tarafından işlendiği belirlenirken, şüpheliler tutuklandı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Bakan Gürlek, "Hukuk devletinde hiçbir suçlu cezasız kalmayacaktır" ifadelerine yer verdi.

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde 2016 yılında işlenen Fatma ve İbrahim Teryaki cinayeti, Adalet Bakanlığı’nın yürüttüğü özel çalışma sonucu 10 yıl sonra aydınlatıldı. Soruşturma kapsamında aile içinden olduğu belirlenen şüpheliler tutuklandı.

BAKAN GÜRLEK: ADALET ZAMANAŞIMINA UĞRAMAZ

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, faili meçhul dosyaların aydınlatılmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü belirtti. Gürlek paylaşımında, “Adalet zamanaşımına uğramaz” ilkesiyle hareket ettiklerini vurgulayarak, karanlıkta kaldığı düşünülen olayların üzerine kararlılıkla gidildiğini ifade etti.

ÇİFTE CİNAYET 10 YIL SONRA AYDINLATILDI

Bakan Gürlek, Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Mazı Köyü’nde 2016 yılında öldürülen Fatma ve İbrahim Teryaki çiftine ilişkin dosyanın yeniden ele alındığını açıkladı. Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesi koordinasyonunda yürütülen soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü belirten Gürlek, olayın tüm yönleriyle aydınlatıldığını söyledi.

DİKKATLERİ BAŞKA YÖNE ÇEKMEYE ÇALIŞTILAR

Yapılan kapsamlı incelemeler sonucunda cinayetin aile içinden kişiler tarafından işlendiğinin tespit edildiği açıklandı. Bakan Gürlek, şüphelilerin geçmişte soruşturmayı farklı yönlere çekmeye çalıştıklarının ve adli süreci manipüle etmeye yönelik girişimlerde bulunduklarının ortaya çıkarıldığını belirtti. Soruşturma kapsamında elde edilen deliller ve alınan ifadeler doğrultusunda gerçek fail ya da faillerin tutuklandığı bildirildi.

“HİÇBİR SUÇLU CEZASIZ KALMAYACAK”

Akın Gürlek açıklamasında, soruşturmayı yürüten Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı ile Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı başta olmak üzere süreçte görev alan tüm personele teşekkür etti. Gürlek, hukuk devleti ilkesi gereği hiçbir suçlunun cezasız kalmayacağını vurguladı.

Bakan Gürlek'in açıklaması şu şekilde; 

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hükümetimizin faili meçhul dosyaların aydınlatılmasına yönelik ortaya koyduğu kararlı irade, sonuçlarını vermeye devam ediyor. 'Adalet zamanaşımına uğramaz' ilkesiyle hareket eden yargı teşkilatımız, karanlıkta kaldığı zannedilen hadiselerin üzerine kararlılıkla gidiyor.

Bu çerçevede Nevşehir Ürgüp Mazı Köyü’nde 2016 yılında Fatma ve İbrahim Teryaki’nin hayatını kaybettiği cinayet, Bakanlığımız bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesi’nin sağladığı koordinasyonla yeniden ele alındı; yürütülen titiz ve çok yönlü soruşturma neticesinde işlenen bu cinayet 10 yıl sonra tüm yönleriyle aydınlatıldı.

Gerçekleştirilen kapsamlı çalışmalar sonucunda; olayın aile içinden kişiler tarafından işlendiği tespit edildi, şüphelilerin geçmişte dikkatleri farklı yöne çekerek adli süreci manipüle etmeye çalıştıkları ortaya çıkartıldı. Soruşturmada alınan ikrarlar ve elde edilen deliller doğrultusunda cinayetin gerçek faili tutuklandı.

Bu uzun soluklu süreci büyük bir titizlik ve özveriyle yürüten Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığımıza, adli kolluk görevini eksiksiz yerine getiren Nevşehir İl Jandarma Komutanlığımıza ve soruşturmada görev alan tüm yetkili arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.

Hiçbir suçun karanlıkta kalmasına izin vermeyecek, aradan ne kadar zaman geçerse geçsin maddi gerçeği ortaya çıkarmak ve adaleti tecelli ettirmek için tüm imkânlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz. Hukuk devletinde hiçbir suçlu cezasız kalmayacaktır."

