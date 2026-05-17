Eyüpspor, Fenerbahçe\'ye son dakikalarda attığı golle ligde kaldı

Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Fenerbahçe ile ikas Eyüpspor karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu'nda oynanan mücadele, 3-3 berabere bitti.
Konuk ekip ikas Eyüpspor, 17. dakikada Mateusz Legowski, 36. dakikada Metehan Altunbaş'ın golleriyle 2-0 öne geçti. İkinci yarıda baskısını artıran Fenerbahçe, 68. dakikada Fred, 79 ve 81. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle 3-2 öne geçti. Bu skorla birlikte küme düşme hattına giren Eyüpspor, hayati bir gol buldu. İstanbul ekibinde 86. dakikada oyuna giren Talha Ulvan, 87. dakikada skoru 3-3'e getirdi. Karşılaşmanın geri kalanında başka gol olmadı.
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, ligi 74 puanla ikinci sırada tamamladı ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi ön elemesinde yer alma hakkı kazandı.
Son 5 haftada 11 puan toplayan ikas Eyüpspor ise aldığı 1 puanla birlikte 33 puana ulaştı ve Antalyaspor'un bir basamak üstünde yer alarak ligde kalmayı başardı.
