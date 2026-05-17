Eyüpspor, Fenerbahçe'ye son dakikalarda attığı golle ligde kaldı

17.05.2026 22:14
Süper Lig'in son haftasında ikas Eyüpspor, 2-0 önde olduğu mücadelede Fenerbahçe'ye karşı 3-2 geriye düştü. İstanbul ekibi, 86. dakikada oyuna giren Talha Ulvan'ın 87. dakikada skoru 3-3'e getirdi ve kümede kalmayı başardı.

Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Fenerbahçe ile ikas Eyüpspor karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu'nda oynanan mücadele, 3-3 berabere bitti.

EYÜPSPOR SON ANLARDA ATTIĞI GOLLE LİGDE KALDI 

Konuk ekip ikas Eyüpspor, 17. dakikada Mateusz Legowski, 36. dakikada Metehan Altunbaş'ın golleriyle 2-0 öne geçti. İkinci yarıda baskısını artıran Fenerbahçe, 68. dakikada Fred, 79 ve 81. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle 3-2 öne geçti. Bu skorla birlikte küme düşme hattına giren Eyüpspor, hayati bir gol buldu. İstanbul ekibinde 86. dakikada oyuna giren Talha Ulvan, 87. dakikada skoru 3-3'e getirdi. Karşılaşmanın geri kalanında başka gol olmadı.

FENERBAHÇE TATSIZ KAPADI 

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, ligi 74 puanla ikinci sırada tamamladı ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi ön elemesinde yer alma hakkı kazandı.

EYÜPSPOR KÜMEDE KALDI

Son 5 haftada 11 puan toplayan ikas Eyüpspor ise aldığı 1 puanla birlikte 33 puana ulaştı ve Antalyaspor'un bir basamak üstünde yer alarak ligde kalmayı başardı. 

