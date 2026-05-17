Yozgat'ta trafikte tartıştığı sürücüyü takip ederek tehditte bulunan kişiye 180 bin lira ceza

17.05.2026 22:09
Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde trafikte tartıştığı sürücüyü ters şeride girerek takip eden ve aracından inerek tehditler savuran şahıs, cep telefonu görüntülerinden tespit edilerek yakalandı. Sürücüye 180 bin lira para cezası kesilirken, ehliyetine de el kondu.

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, trafikte sürücüler arasında kavga çıktığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

ÖNCE SIKIŞTIRDI, SONRA TEHDİT ETTİ 

Bu kapsamda araç içerisinden cep telefonuyla çekilen görüntüleri inceleyen ekipler, trafikte tartıştığı sürücüyü takip ettiği, ters şeride girdiği ve otomobilinden inerek tehdit ettiği belirlenen kişinin M.A. olduğunu tespit etti.

180 BİN LİRA CEZA

Polis, M.A.'ya "Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek" suçundan 180 bin lira idari para cezası kesti. Ayrıca ehliyetine 60 gün el konulan sürücünün aracı da 60 gün trafikten men edildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Ceza, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
