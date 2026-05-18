Takımın başına geçecek mi? Serdal Adalı'dan tek cümlelik Şenol Güneş açıklaması
Takımın başına geçecek mi? Serdal Adalı'dan tek cümlelik Şenol Güneş açıklaması

18.05.2026 17:21
Beşiktaş’ta Sergen Yalçın dönemi sona ererken gözler yeni teknik direktöre çevrildi. Başkan Serdal Adalı, adı gündeme gelen Şenol Güneş için “Çok severim ama çalışmayı düşünmüyorum” açıklamasını yaptı.

Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın dönemi resmen sona erdi. Siyah-beyazlı kulüp ayrılığı KAP’a bildirirken Başkan Serdal Adalı da karar sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

GÖRÜŞME SONRASI AYRILIK KARARI

Süper Lig’de ve Türkiye Kupası’nda beklentilerin altında kalan Beşiktaş’ta taraftar tepkilerinin odağındaki isim olan Sergen Yalçın, bugün Başkan Serdal Adalı ile bir araya geldi. Yapılan görüşmenin ardından tarafların karşılıklı anlaşarak yolları ayırdığı açıklandı.

KAP’A RESMEN BİLDİRİLDİ

Beşiktaş Kulübü tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörü Sayın Ali Rıza Sergen Yalçın’ın sözleşmesi 18.05.2026 tarihi itibariyle karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Sergen Yalçın’a kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.”

SERDAL ADALI: KONUŞTUK VE YOLLARI AYIRDIK

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı da ayrılık sonrası açıklamalarda bulundu. Adalı, “Öğle saatlerinde Sergen Yalçın ile bir araya geldik. Zaten bir planlama vardı. Geçtiğimiz sezonun değerlendirmesi ve gelecek yılın planlamasını konuşmak için buluştuk” dedi.

“CANI YANAN TARAFTAR BAĞIRACAK”

Sergen Yalçın’ın taraftar tepkilerinden etkilendiğini belirten Adalı, “Kötü bir sezon geçirdik. Taraftarın tepkileri oldu. Hocanın en fazla takıldığı konu buydu. Canı yanan taraftar bağıracak. Bunları konuştuğumuzda hocada bu tepkilere göğüs gerecek bir durum olmadı. Dolayısıyla konuştuk ve yolları ayırdık” ifadelerini kullandı.

DERBİLERDE GALİBİYET ALAMADI

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, sezonu 60 puanla dördüncü sırada tamamladı. Siyah-beyazlı ekip, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’a karşı oynadığı derbilerde galibiyet alamazken yalnızca 2 puan toplayabildi.

ŞENOL GÜNEŞ SÖZLERİ

Başkan Serdal Adalı, adı Beşiktaş’la anılan Şenol Güneş hakkında da konuştu. Adalı, “Şenol Güneş’i çok severim ama çalışmayı düşünmüyorum” dedi.

    Yorumlar (1)

  • Ebede Yolculuk Ebede Yolculuk:
    aynen öyle o ne öyle yılan hikayesi gibi 0 0 Yanıtla
