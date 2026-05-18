Şehit eşinin tabutunu omuzladı

18.05.2026 15:11
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde şehit olan polis memuru Erkan Tütüncüler son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin eşi Eda Tütüncüler’in oğluyla birlikte tabutu omuzladığı anlar törene damga vurdu. Aynı saldırıda şehit olan Emrah Koç’un cenazesi ise Van’a gönderildi.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde silahlı ve bıçaklı saldırıda şehit olan polis memuru Erkan Tütüncüler için tören düzenlendi. Şehidin eşi Eda Tütüncüler’in, oğlu Ege Miraç ile birlikte eşinin tabutunu omuzladığı anlar yürek burktu.

Çorlu’da hakkında tedavi görmesine yönelik mahkeme kararı bulunduğu öne sürülen Orhan A.’nın gerçekleştirdiği silahlı ve bıçaklı saldırıda polis memuru Erkan Tütüncüler şehit olmuştu. Şehit polis için ilk tören Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlendi.

CENAZE TÖRENİNE YOĞUN KATILIM

Emniyetteki törenin ardından şehitlerin cenazeleri Çorlu Hacı Mehmet Şirikçi Camisi’ne götürüldü.

Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına;

  • İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi
  • Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan
  • Tekirdağ Valisi Recep Soytürk
  • 5’inci Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Cafer Aksoytürk
  • Milletvekilleri
  • Belediye başkanları
  • Şehit aileleri
  • Çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze namazını Tekirdağ Müftü Vekili Yusuf Bektaş kıldırdı.

EŞİNİN TABUTUNU OMUZLADI

Namazın ardından Türk bayrağına sarılı tabutlar omuzlarda cenaze aracına taşındı. Bu sırada 1 çocuk annesi Eda Tütüncüler, oğlu Ege Miraç ile birlikte şehit eşinin tabutunun yanına giderek omuz verdi. Duygusal anların yaşandığı törende vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı. Şehit polis memuru Erkan Tütüncüler, daha sonra Çorlu Şehitliği’nde toprağa verildi.

CENAZE VAN’A GÖNDERİLDİ

Aynı saldırıda şehit olan Emrah Koç’un cenazesi ise Çorlu Hava Meydan Komutanlığı’ndan uçakla memleketi Van’a gönderildi. Şehit Koç’un burada toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: DHA

