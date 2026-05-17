İnegöl'de dehşete düşüren görüntü: Arızayı bulmak için seyir halindeki kamyonetin motoruna çıktı
İnegöl’de dehşete düşüren görüntü: Arızayı bulmak için seyir halindeki kamyonetin motoruna çıktı

17.05.2026 20:34
Bursa’nın İnegöl ilçesinde, ezber bozan bir arıza tespit yöntemi görenleri hayrete düşürdü. Gittiği caddede arızalanan kamyonetin motor sesini hareket halindeyken dinlemek isteyen bir oto tamircisi, canını hiçe sayarak aracın kaputuna çıktı. Arızayı tespit etmek isteyen usta seyir halindeki aracın önünde dakikalarca yolculuk yaptı.

Olay, İnegöl’e bağlı Mahmudiye Mahallesi Tabakhane Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tamir için getirilen bir kamyonetteki arızayı normal şartlarda tespit edemeyen oto tamircisi, akılalmaz bir yönteme başvurdu. Aracın seyir halindeyken çıkardığı sesi duymak isteyen usta, kamyonet hareket halindeyken motor bölümünün üzerine çıktı.

TRAFİKTE TEHLİKELİ İNCELEME 

Kamyonet caddede ilerlerken, ön kısma tutunarak motoru dakikalarca inceleyen tamircinin rahat tavırları dikkat çekti. Hem kendi canını hem de trafik güvenliğini tehlikeye atan bu aksiyon dolu anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla izlendi.

O ANLAR SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU 

Yoldan geçen bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerde; tamircinin hareket halindeki aracın önünde hiçbir güvenlik önlemi almadan durduğu net bir şekilde görüldü. Kısa sürede sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüler, kullanıcılardan "Bu kadarına da pes artık", "Arıza tespit cihazı yerli ve milli" gibi binlerce yorum alarak izlenme rekorları kırdı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Olaylar, İnegöl, Bursa, Yaşam, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
