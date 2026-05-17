Fenerbahçe taraftarlarından oyuncularına protesto

Trendyol Süper Lig'in 34. ve son hafta maçında Fenerbahçe, sahasında ağırladığı ikas Eyüpspor'a karşı devreyi 2-0 geride tamamladı.
Fenerbahçeli taraftarlar, Eyüpspor maçında oyuncularına tepki gösterdi. Sarı-lacivertliler, sahasında oynadığı maçta 36. dakikada 2-0 geriye düştü. Tribünlerdeki az sayıda taraftar, Eyüpspor'un ikinci golünün ardından topun kendi oyuncularına geldiği her esnada futbolcuları ıslıkladı.
Fenerbahçe'nin geçici teknik direktörü olan Zeki Murat Göle, saha kenarında sık sık ikazlarda bulunarak oyuncularına destek oldu.
