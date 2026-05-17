CHP'li Ağbaba'dan sızdırılan mesajlara tepki: Kendi ödediğim paradan algı yaratılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP'li Ağbaba'dan sızdırılan mesajlara tepki: Kendi ödediğim paradan algı yaratılıyor

CHP\'li Ağbaba\'dan sızdırılan mesajlara tepki: Kendi ödediğim paradan algı yaratılıyor
17.05.2026 20:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, eski şoförünün tutuklandığı soruşturma dosyasından sızdırılan WhatsApp yazışmalarıyla ilgili yazılı bir basın açıklaması yaptı. Söz konusu mesajların çarpıtılarak şahsına ve partisine yönelik bir algı operasyonuna dönüştürüldüğünü belirten Ağbaba, "Yazışmalarda bana gelen değil, seçim kampanyam için benim gönderdiğim para var" diyerek iddialara sert tepki gösterdi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, eski şoförü Gökhan Cumalı’nın tutuklandığı soruşturma kapsamında basına sızdırılan WhatsApp yazışmalarına sert tepki gösterdi. Yazışmaların çarpıtılarak bir algı operasyonu yürütüldüğünü savunan Ağbaba, yasal yollara başvuracağını açıkladı.

Sabah gazetesinde yer alan ve tutuklu bulunan şoförü Gökhan Cumalı ile arasındaki para hareketliliğini içeren iddialara yanıt veren CHP’li Veli Ağbaba, yazılı bir basın açıklaması yayımladı. Söz konusu mesajların gizlilik kararı olan bir dosyadan hukuksuzca sızdırıldığını belirten Ağbaba, iddiaların merkezindeki diyaloglara tek tek açıklık getirdi.

"YURT DIŞI SEYAHATİMİN PARASIYDI" 

Yayınlanan mesajlarda geçen "çantadaki paranın eksik olması" ve otoparktaki buluşma iddialarına değinen Ağbaba, olayın arka planını şu sözlerle özetledi:

"Gizlilik olan bir dosyadan hukuksuzca servis edilen mesajlara bakıldığında, kendisini 16 Ocak’ta beni almak üzere otoparka çağırdığım görülmektedir. Yine yazışmalarda kendisine, ailemle 4 Ağustos’ta yurt dışına gideceğim için çantama koyduğum paranın eksik olduğunu sorduğum görülmektedir. Yurt dışı seyahatimiz tüm resmi kayıtlarda sabittir."

CHP'li Ağbaba'dan sızdırılan mesajlara tepki: Kendi ödediğim paradan algı yaratılıyor

"SEÇİM KAMPANYAM İÇİN ÖDEDİĞİM PARAYI ALGI YAPTILAR"

Mesajlardaki para transferi iddialarının aslında kendi harcamaları olduğunu vurgulayan Malatya Milletvekili, paranın kaynağına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Diğer konu, Mart 2024’te, Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğum dönemde seçim kampanyam için yapmış olduğum çeşitli ödemelerdir. Yani bana gelen değil, benim gönderdiğim bir para vardır. Kendi kampanyamla ilgili kendi ödediğim tutardan bile bir algı yaratılmaya çalışılmaktadır."

"YARGI ÖNÜNDE HESAPLAŞACAĞIZ" 

Açıklamasının sonunda bu durumun hem kendisine hem de Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurumsal kimliğine yönelik organize bir saldırı olduğunu ifade eden Veli Ağbaba, hukuki sürecin takipçisi olacağını belirtti:

"Devlete emanet olan bu içeriklerin nasıl ahlaksızca servis edildiğini biliyoruz. Bunlarla ilgili tarihe not düşmek ve gelecekte yargı önünde hesaplaşmak üzere gerekli tüm hukuki haklarımı kullanacağım. Bu iftiraları servis edenlerin de yayanların da hukuken sonuna kadar takipçisi olacağım."

Malatyaspor, Veli Ağbaba, Siyaset, Son Dakika

Son Dakika Veli Ağbaba CHP'li Ağbaba'dan sızdırılan mesajlara tepki: Kendi ödediğim paradan algı yaratılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’Süper meyve’ için 14 ülke Türkiye’nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor 'Süper meyve' için 14 ülke Türkiye'nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor
İstanbul’da hayatın iki farklı yüzü aynı karede İstanbul'da hayatın iki farklı yüzü aynı karede
Okul saldırıları sonrası harekete geçildi Veli Randevu Sistemi’nde yeni dönem Okul saldırıları sonrası harekete geçildi! Veli Randevu Sistemi'nde yeni dönem
Bayram öncesi otobüs biletlerinde yeni düzenleme Tam ücret iadesi zorunlu oldu Bayram öncesi otobüs biletlerinde yeni düzenleme! Tam ücret iadesi zorunlu oldu
Diplomasi Erik Dalı’nın ritmine kapıldı Belçikalı büyükelçi oynadı, Fransa’dan meydan okuma geldi Diplomasi Erik Dalı'nın ritmine kapıldı! Belçikalı büyükelçi oynadı, Fransa’dan meydan okuma geldi
Yangından kurtulmuştu, sokakta böyle bulundu Yangından kurtulmuştu, sokakta böyle bulundu
Adana’da esnaf sel suyunda sörf yaptı Adana'da esnaf sel suyunda sörf yaptı

21:24
Çorlu’da iki polisi şehit eden caniyi linçten yine polis kurtardı
Çorlu’da iki polisi şehit eden caniyi linçten yine polis kurtardı
20:26
Vincent Aboubakar, Süper Lig şampiyonuna transfer olma yolunda
Vincent Aboubakar, Süper Lig şampiyonuna transfer olma yolunda
20:08
Trump: İran için zaman daralıyor ve çok hızlı hareket etmeleri gerekiyor, yoksa onlardan geriye hiçbir şey kalmayacak
Trump: İran için zaman daralıyor ve çok hızlı hareket etmeleri gerekiyor, yoksa onlardan geriye hiçbir şey kalmayacak
20:05
Aksaray’da temizlik için kuyuya giren 4 kişiden 3’ü hayatını kaybetti
Aksaray'da temizlik için kuyuya giren 4 kişiden 3'ü hayatını kaybetti
19:56
Canlı skor ve puan durumu: Süper Lig’de küme düşen son takım belli oluyor
Canlı skor ve puan durumu: Süper Lig'de küme düşen son takım belli oluyor
17:54
Diyarbakır’da 15 yaşındaki Hülya silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Diyarbakır'da 15 yaşındaki Hülya silahla vurulmuş halde ölü bulundu
17:28
Çorlu’da iki polisimizi şehit eden saldırganın yakalanma anı kamerada
Çorlu'da iki polisimizi şehit eden saldırganın yakalanma anı kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2026 21:46:59. #7.12#
SON DAKİKA: CHP'li Ağbaba'dan sızdırılan mesajlara tepki: Kendi ödediğim paradan algı yaratılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.