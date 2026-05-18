A Milli Futbol Takımının Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı

18.05.2026 18:36
2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan A Milli Futbol Takımının turnuva öncesi geniş kadrosu açıklandı. Teknik direktör Vincenzo Montella tarafından belirlenen geniş kadroda 35 futbolcu yer aldı.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde, 11 Haziran - 19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan A Milli Futbol Takımının geniş kadrosu açıklandı.

Ay-yıldızlı ekibin, teknik direktör Vincenzo Montella tarafından belirlenen 35 kişilik geniş aday kadro aday kadrosu şu şekilde:

Kaleci: Altay Bayındır, Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Ahmetcan Kaplan, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Mustafa Eskihellaç, Ozan Kabak, Samet Akaydın, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik

Orta Saha: Atakan Karazor, Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Aral Şimşir, Arda Güler

Forvet: Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün, Yusuf Sarı

48 ülkenin yer alacağı turnuvada nihai kadrolarda en fazla 26 futbolcu yer alabilecek.

İLK MAÇ 14 HAZİRAN’DA

A Milli Takımımız, 2026 Dünya Kupası'nda D Grubu'nda ABD, Paraguay ve Avustralya ile karşılaşacak. Milliler ilk maçını 14 Haziran’da Avustralya'yla oynayacak. Ay-yıldızlı takım ikinci maçında 20 Haziran’da Paraguay'la ve grup aşamasındaki son maçında da 26 Haziran’da ev sahibi ABD ile yapacak.

Öte yandan Milli Takım, 1 Haziran'da İstanbul'da Kuzey Makedonya ile 7 Haziran'da ise deplasmanda Venezuela ile hazırlık maçı oynayacak.

