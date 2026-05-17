Tahran'da Halka Silah Eğitimi
Tahran'da Halka Silah Eğitimi

Tahran\'da Halka Silah Eğitimi
17.05.2026 22:16
Tahran'da Venek Meydanı'nda halka silah eğitimi veriliyor, pratik uygulamalar yapılıyor.

İran'ın başkenti Tahran, sıra dışı bir askeri eğitim çalışmasına ev sahipliği yapıyor. Kentin en yoğun noktalarından biri olan Venek Meydanı’nda, sivil halka yönelik uygulamalı silah eğitimleri verilmeye başlandı. Eğitime katılanların büyük çoğunluğunu kadınların oluşturması ise dikkat çeken en önemli detay oldu.

HEM TEORİK HEM PRATİK EĞİTİM 

Meydanda kurulan özel bir platformda, askeri kıyafetli üç uzman eğitmen eşliğinde gerçekleştirilen programda vatandaşlara silah kullanımına dair tüm detaylar aktarılıyor. Eğitim kapsamında, silahların teknik olarak nasıl sökülüp tekrar monte edileceği anlatılırken, doğru nişan almanın incelikleri de uygulamalı olarak gösteriliyor. Eğitimler yalnızca teorik anlatımla sınırlı kalmıyor; çoğunluğu kadınlardan oluşan katılımcıların silahları bizzat söküp takmasına da müsaade ediliyor.

DİĞER MEYDANLARA DA YAYILACAK 

Venek Meydanı’nda düzenlenen ve özellikle kadınların yoğun ilgi gösterdiği bu uygulamanın, önümüzdeki günlerde kentin diğer önemli meydanlarında da hayata geçirilmesi bekleniyor. Öte yandan, halkı bilgilendirme çalışmalarının sadece sokaklarla sınırlı kalmadığı, İran Devlet Televizyonu’nda yayınlanan programlarda da vatandaşlara silahlarla ilgili teknik bilgilerin düzenli olarak aktarıldığı bildirildi.

Kaynak: AA

Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
