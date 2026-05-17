Fenerbahçe taraftarına hareket yapmıştı! Takip ettiği Süper Lig devi ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fenerbahçe taraftarına hareket yapmıştı! Takip ettiği Süper Lig devi ortaya çıktı

Fenerbahçe taraftarına hareket yapmıştı! Takip ettiği Süper Lig devi ortaya çıktı
17.05.2026 23:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ikas Eyüpspor'un Fenerbahçe'ye attığı üçüncü golden sonra sarı-lacivertli tribünlerin önünde abartılı bir sevinç yaşayarak taraftarların tepkisini çeken Eyüpspor'lu Seyfettin Anıl Yaşar'ın sosyal medya hesabında Galatasaray'ı takip ettiği ortaya çıktı.

Trendyol Süper Lig'in son haftasındaki Fenerbahçe-ikas Eyüpspor müsabakası 3-3 eşitlikle sonuçlandı. Puanını 33 yapan Eyüpspor, bu sonuçla ligde kalmayı başardı.

EYÜPSPOR ARADIĞI GOLÜ SON ANLARDA BULDU

87. dakikada ikas Eyüpspor beraberliği yakaladı. Umut Bozok'un pasında sağda topla buluşan Rotariu, ceza sahası dışındaki Talha Ülvan'a pasını aktardı. Bu futbolcunun gelişine sert şutunda Oosterwolde'ye çarpan top, kaleci Mert Günok'u kontrpiyede bırakarak ağlara gitti.

SEYFETTİN ANIL YAŞAR'DAN ABARTILI SEVİNÇ

Eyüpspor'un beraberlik golü sonrası büyük bir sevinçle Fenerbahçe tribünlerine yönelen Eyüpspor'un genç oyuncusu Seyfettin Anıl Yaşar, abartılı bir sevinç gösterisi yaparak sarı-lacivertli tribünlerden tepki görmüştü. Sevincine uzun süre el hareketleriyle devam eden 23 yaşındaki oyuncu, maç sonunda kendisine gelen tepkilerin ardından sosyal medya hesabını gizliye aldı. 

Fenerbahçe taraftarına hareket yapmıştı! Takip ettiği Süper Lig devi ortaya çıktı

GALATASARAY'I TAKİP EDİYOR

Sarı-lacivertli taraftarın tepkisinin odağı olan Seyfettin Anıl Yaşar'ın sarı-lacivertlilerin ezeli rakibi Galatasaray'ı sosyal medya hesabından takip ettiği ortaya çıktı. 

Fenerbahçe taraftarına hareket yapmıştı! Takip ettiği Süper Lig devi ortaya çıktı

Galatasaray, Fenerbahçe, Eyüpspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe taraftarına hareket yapmıştı! Takip ettiği Süper Lig devi ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Bulent Cebeci Bulent Cebeci:
    Lisansı iptal edilmeli ! 6 6 Yanıtla
    B. Fatih B. Fatih:
    Yapma ya içeri de atsınlar mı :)) 1 0
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’Süper meyve’ için 14 ülke Türkiye’nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor 'Süper meyve' için 14 ülke Türkiye'nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor
AK Parti ve CHP anlaştı Mansur Yavaş, Tarihi Kentler Birliği Başkanı seçildi AK Parti ve CHP anlaştı! Mansur Yavaş, Tarihi Kentler Birliği Başkanı seçildi
Gaziantep’te cam silerken 8. kattan düşen genç kız hayatını kaybetti Gaziantep'te cam silerken 8. kattan düşen genç kız hayatını kaybetti
Celtic taraftarı sevinçten sahaya inmişti Şampiyonluk el değiştirebilir Celtic taraftarı sevinçten sahaya inmişti! Şampiyonluk el değiştirebilir
Malatya’da sosyal medyada tartışan gençlerin çocuk parkındaki kavgası kanlı bitti Malatya'da sosyal medyada tartışan gençlerin çocuk parkındaki kavgası kanlı bitti
Ameliyat olan Zeydan Karalar, sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu Ameliyat olan Zeydan Karalar, sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu
Leao’dan Galatasaraylıları heyecanlandıran hareket Leao'dan Galatasaraylıları heyecanlandıran hareket

00:05
Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakipleri netleşti
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri netleşti
22:23
ABD ordusuna ait 2 savaş uçağı havada çarpışıp yere çakıldı
ABD ordusuna ait 2 savaş uçağı havada çarpışıp yere çakıldı
22:22
Yolcu kabin görevlisini ısırınca uçak rota değiştirdi
Yolcu kabin görevlisini ısırınca uçak rota değiştirdi
22:01
Süper Lig’e veda eden son takım Antalyaspor oldu.
Süper Lig'e veda eden son takım Antalyaspor oldu.
22:00
Trump: İran daha iyi bir teklif sunmazsa çok daha sert bir şekilde vurulacak
Trump: İran daha iyi bir teklif sunmazsa çok daha sert bir şekilde vurulacak
21:24
Çorlu’da iki polisi şehit eden caniyi linçten yine polis kurtardı
Çorlu’da iki polisi şehit eden caniyi linçten yine polis kurtardı
20:05
Aksaray’da temizlik için kuyuya giren 4 kişiden 3’ü hayatını kaybetti
Aksaray'da temizlik için kuyuya giren 4 kişiden 3'ü hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 00:30:06. #7.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe taraftarına hareket yapmıştı! Takip ettiği Süper Lig devi ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.