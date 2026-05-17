Macerası 4 ay sürdü! Frankfurt, Riera ile yollarını ayırdı

Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt, sezonun sona ermesiyle birlikte teknik direktör Albert Riera ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

ALBERT RIERA İLE YOLLAR AYRILDI

Milli futbolcumuz Can Uzun’un da formasını giydiği Frankfurt temsilcisi, şubat ayında göreve getirilen Albert Riera ile yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan bilgilendirmede, başantrenör Albert Riera’nın yanı sıra yardımcı antrenörler Pablo Remon Arteta ve Lorenzo Dolcetti ile olan iş birliğinin, derhal geçerli olmak üzere karşılıklı anlaşmayla sonlandırıldığı belirtildi. Kulüp yönetimi, her üç isme de gelecekteki kariyerlerinde ve özel hayatlarında başarılar diledi.

4 AYLIK MACERASI HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

Büyük umutlarla takımın başına getirilen 44 yaşındaki Albert Riera’nın Frankfurt kariyeri yalnızca 4 ay sürdü. Bu kısa süre zarfında takımın başında 14 resmi maça çıkan İspanyol teknik adam, maç başına 1.21 puan ortalaması yakalayarak beklentilerin altında kaldı.

AVRUPA UMUTLARI MUCİZELERE KALDI

Ligin son haftasında Stuttgart karşısında alınan 2-2'lik beraberlikle sezonu 8. sırada kapatan Eintracht Frankfurt, doğrudan Avrupa kupalarına katılma şansını kaçırdı. Frankfurt ekibinin önümüzdeki sezon Avrupa sahnesinde yer alabilmesi, Freiburg'un Avrupa Ligi'ni müzesine götürme ihtimaline ve oluşacak ekstra kontenjan senaryolarına kalmış durumda.