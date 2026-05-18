Mersin'deki pompalı tüfekli saldırıda can kaybı 6'ya yükseldi! Önce eski eşini öldürmüş - Son Dakika
18.05.2026 20:02
Mersin'de önce bir lokantada, ardından farklı yerlerde pompalı tüfekle saldırı düzenleyen 37 yaşındaki şüphelinin önce eski eşini öldürdüğü öğrenildi. Olayda can kaybı 6'ya yükseldi.

Mersin'de 4 kişiyi öldüren, 8 kişiyi de yaralayan saldırganın seri cinayetlere eski eşini öldürdükten sonra başladığı ortaya çıktı. Saldırılarda ölü sayısı böylece 6'ya yükseldi.

SALDIRILARA ESKİ EŞİNİ ÖLDÜREREK BAŞLADI

Mersin'de bir şahsın eski eşini öldürdükten sonra farklı noktalarda gerçekleştirdiği silahlı saldırılarda bilanço ağırlaştı. Edinilen bilgiye göre, Metin Ö. (37), Çamlıyayla ilçesi Darıpınarı Mahallesi'nde eski eşi Arzu Özden'i (32) silahla vurarak öldürdü.

5 KİŞİYİ DAHA ÖLDÜRDÜ

Olayın ardından kaçan Metin Ö., daha sonra 01 B 9171 plakalı otomobille Tarsus ilçesine bağlı Kadelli Dörtler Mahallesi'nde Sabri Pan'a ait lokantaya gelerek silahla ateş açtı. Saldırıda işletme sahibi Sabri Pan kaldırıldığı hastanede, iş yerinde çalışan Ahmet Ercan Can ise olay yerinde yaşamını yitirdi. Araçla kaçmaya devam eden saldırgan, Kaburgediği Mahallesi'nde hayvan otlatan gençlerden Yusuf Oktay'ı, ardından Yenimahalle'de evinin yakınında tır şoförü Abdullah Koca'yı da silahla vurarak öldürdü. İstasyonda şüphelinin vurduğu pompacı Gökay Sefiloğlu'nun da hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Şüphelinin saldırıları sırasında güzergah üzerindeki 8 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

HER YERDE ARANIYOR

Yaralılar, ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi başta olmak üzere çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayların ardından bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edilirken, güvenlik güçleri önlem aldı. Kaçan şüpheliyi yakalamak için helikopter destekli operasyon başlatıldığı bildirildi.

Yaşanan vahşette hayatını kaybedenlerin cenazeleri Tarsus Devlet Hastanesi morguna getirilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Şeyhedebali Şeyhedebali:
    İnançlı dindar olarak müslümanın şartlarıyla yetişen biri bunları asla yapmaz eğitimimizi İslama göre müfredatı yenilemek lazım 3 3 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
20:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail’in Sumud Filosu’na saldırısını lanetliyorum
20:34
Mersin’deki saldırıda yaralanan restoran çalışanı: Telefon çıkaracağını sanarken birden tabancayı çıkardı
19:27
“İYİ Parti’den ayrılan Ersin Beyaz AK Parti’ye katılacak“ iddiası: İsmi İmamoğlu iddianamesinde geçiyor
18:53
Mersin’de 6 kişinin öldüğü silahlı saldırı anı kamerada
18:36
A Milli Futbol Takımının Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı
17:52
Mersin’de pompalı tüfekli saldırgan 6 kişiyi öldürdü, 8 kişiyi yaraladı
17:15
Bakan Gürlek duyurdu: Nevşehir’deki çifte cinayet 10 yıl sonra çözüldü
16:30
Amasya ve Tokat’ta sel ve taşkın alarmı Eğitime ara verildi
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 21:01:27. #7.12#
