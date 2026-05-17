Fransa Ligue 1'de küme düşmesi daha önce kesinleşen Nantes’,n taraftarları, Toulouse ile oynanan son hafta mücadelesinde adeta terör estirdi.
Karşılaşmanın ilk yarısının oynadığı anlarda öfkesine hakim olamayan yüzlerce Nantes taraftarı sahaya girdi. Ellerinde meşaleler ile saha içerisinde koşan taraftarlar futbolcu ve teknik heyeti hedef aldı. Saha içerisindeki futbolcular ve hakem ekibi, kendilerine koşan taraftarlardan kaçarak doğrudan soyunma odasına yöneldi.
Olayların büyümesi üzerine stadyumda görevli polis ve askeri güçler sahaya inerek taraftarlara sert müdahalede bulundu. Mücadele hakem tarafından iptal edildi.
Fransız basınında yer alan haberlere göre; Nantes Teknik Direktörü Vahid Halilhodzic, sahaya giren öfkeli taraftarlarla fiziksel bir tartışma yaşadı. Deneyimli teknik adamın darp edildiği belirtildi.
Son Dakika › Spor › Küme düşen takımın taraftarları sahayı bastı, teknik direktörü dövdü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?