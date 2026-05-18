Mersin'de 4 kişinin öldüğü silahlı saldırı anı kamerada

Mersin'in Tarsus ilçesinde 4 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin de yaralandığı silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı.

POMPALI TÜFEKLİ SALDIRIDA 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Alınan bilgiye göre, Sabri Pan'ın Kadelli Mahallesi'ndeki lokantasına giden M.Ö. pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. İhbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinden kaçan saldırganın, farklı mahallelerdeki bazı kişilere de ateş ettiği öğrenildi.

İşletme sahibi Sabri Pan kaldırıldığı hastanede, iş yerinde çalışan Ahmet Ercan Can ise olay yerinde hayatını kaybetti. Araçla kaçan saldırgan Kaburgediği Mahallesi sınırlarında hayvan otlatan gençlerden Yusuf Oktay ile Yenimahalle sınırlarında evinin oradaki tır şoförü Abdullah Koca'yı da öldürdü.

SALDIRGAN, KARADAN VE HAVADAN ARANIYOR

Olaydan sonra kayıplara karışan saldırgan için geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Saldırganın yakalanması için polis helikopteri de havalandı.

LOKANTAYA SALDIRI ANI KAMERADA

Öte yandan, 2 kişinin hayatını kaybettiği lokantaya düzenlenen silahlı saldırı anı, iş yerinin güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, otomobille lokantaya gelen saldırganın iş yerinin önünde bekleyen 2 kişiye ateş açarak kaçtığı anlar yer aldı.