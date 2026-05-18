"İYİ Parti'den ayrılan Ersin Beyaz AK Parti'ye katılacak" iddiası: İsmi İmamoğlu iddianamesinde geçiyor - Son Dakika
"İYİ Parti'den ayrılan Ersin Beyaz AK Parti'ye katılacak" iddiası: İsmi İmamoğlu iddianamesinde geçiyor

18.05.2026 19:27
İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz'ın AK Parti'ye geçeceği iddia edildi. Kulislerde, Beyaz’ın 30 yıl ortaklık yaptığı öne sürülen Beyaz İnşaat firmasının Ekrem İmamoğlu davasının iddianamesinde adı geçtiği iddiası ortaya atıldı.

İYİ Parti'de istifa depremi yaşandı. Partinin İstanbul Kurucu İl Başkanı olan, İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

"İSMİ, İMAMOĞLU DAVASININ İDDİANAMESİNDE GEÇİYOR"

İstifa kararının ardından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Ersin Beyaz’ın, AK Parti saflarına katılacağı öne sürüldü.

Öte yandan, Ersin Beyaz’ın geçmişte 30 yıl ortaklık yaptığı öne sürülen Beyaz İnşaat firmasının, Ekrem İmamoğlu davasının iddianamesinde adının yer aldığı ileri sürüldü. 

İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz

Öte yandan Beyaz istifa açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Aziz Türk Kamuoyuna, 1 Kasım 2017 tarihinde maddi manevi tüm sorumluluğu üstlenerek Kurucu İstanbul İl Başkanı olarak görev aldığım siyasi hayatımdaki İYİ Parti dönemi, ortaya koyduğumuz emek, samimiyet ve irade ile şahsım adına daima kıymetli bir hatıra olarak kalacaktır.

"İYİ PARTİ'NİN KURULUŞUNDA TAŞIDIĞI UMUT DALGASI BEKLENEN ETKİYİ ORTAYA KOYAMADI"

Geçmişine, mücadelesine, inandığı değerlere hürmetsizlik etmeyen bir anlayışla siyaset yapmaya gayret ettim. Bundan sonra da aziz milletimize karşı aynı hürmetle siyaset yapmaya devam edeceğim. Bugün gelinen noktada Türkiye’de siyasetin giderek keskinleşen bloklaşma ekseninde yürüdüğü açıktır. Bu tabloda farklı siyasi hatlar arasında denge kurma arayışıyla hareket eden siyasi yapıların genişleme imkânı daralmakta, toplumsal karşılık üretme kapasiteleri de sınırlanmaktadır.

İYİ Parti’nin kuruluşunda taşıdığı güçlü iddianın ve umut dalgasının beklenen etkiyi ortaya koyamadığını üzülerek müşahede etmekteyim.

Düşüncelerim, yaşadıklarım ve tecrübelerim şunu göstermektedir ki; Milletimize karşı sorumluluk bilinciyle yürüttüğümüz bu gayret; büyüme iradesi taşımayan yaklaşımların zımni ittifakıyla akamete uğratılmış, teşkilatın dinamizmini harekete geçirecek bir vizyon yerine, pasif bir sürekliliğin yeniden tahkim edilmesi tercih edilmiştir. Dahası, bu durağanlığın, teşkilatın beklentilerinin aksine, merkezî bir tasarrufla da desteklenerek kurumsallaştırılmış olmasıdır.

"İYİ PARTİ ÜYELİĞİMDEN İSTİFA ETTİM"

Siyasi atılım yönündeki beklentilerimizle mevcut yaklaşım arasında belirgin bir mesafe oluştuğu, değişen toplumsal ve siyasal ihtiyaçlara cevap verecek yeni bir vizyon yerine mevcut siyasi anlayışın devam ettirilmesine öncelik verildiği kanaatini halkımız görmektedir.

Bu tablo karşısında; temsil ettiğimiz değerlerle mevcut işleyiş arasındaki makasın her geçen gün daha da açıldığını müşahede etmek, siyasi sorumluluğum ile şahsi kanaatim arasında derin bir çelişki doğurmuştur. İnandığımız ilkeler ile fiili gerçeklik arasındaki bu uyumsuzluk, İYİ Parti çatısı altındaki siyasi faaliyetlerimi sürdürmemi imkânsız kılmıştır. Bu çerçevede; İYİ Parti üyeliğimden istifa ettiğimi aziz milletimizin ve kamuoyunun bilgisine saygıyla arz ederim."

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Şeyhedebali Şeyhedebali:
    Herkes bir gün Reise boyun eğecek 0 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
18:53
18:36
17:52
17:47
17:45
17:33
17:21
17:15
16:42
16:30
15:49
