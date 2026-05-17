Kaderin acı cilvesi! Süper Lig\'e çıktıkları gün ligdeki son maçını oynadılar

Süper Lig'e veda eden Kayserispor, ligin son haftasında sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk etti.
2014 -2015 sezonunda 1. Lig'de mücadele eden Kayserispor, 17 Mayıs tarihinde oynadıkları Karşıyaka maçı sonrasında şampiyonluk kupasını kaldırarak Süper Lig'e yükselen Kayserispor, 11 yıl aradan sonra yine 17 Mayıs tarihinde Süper Lig'deki son maçını oynadı.
Geçtiğimiz hafta ligden düşmesi kesinleşen Kayserispor, sezonun son haftasında ağırladığı Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek ligi 30 puanla noktaladı. Sarı-kırmızılılar; önümüzdeki sezon Trendyol 1. Lig'de Süper Lig'e çıkmak için mücadele verecek.
