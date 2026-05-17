Gençlerbirliği, Trabzonspor'u gole boğarak ligde kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gençlerbirliği, Trabzonspor'u gole boğarak ligde kaldı

Gençlerbirliği, Trabzonspor\'u gole boğarak ligde kaldı
17.05.2026 22:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'in 34. ve son haftasında Gençlerbirliği, Trabzonspor'u 3-0 yenerek ligde kalmayı başardı.

Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Trabzonspor ile kümede kalma savaşı veren Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Papara Park Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Gençlerbirliği, 3-0 kazandı.

TRABZONSPOR'U GOLE BOĞDULAR

Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Adama Traore, 88. dakikada Franco Tongya ve 90. dakikada Metehan Mimaroğlu kaydetti. Kırmızı-siyahlılar maç sonunda büyük sevinç yaşadı.

GENÇLERBİRLİĞİ LİGDE KALDI

Bu sonuçla birlikte Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, 69 puan toplayarak ligi üçüncü sırada bitirdi. Metin Diyadin'in çalıştırdığı başkent ekibi Gençlerbirliği, son iki maçını kazanarak 34 puana ulaştı ve ligde kalmayı başardı. 

Gençlerbirliği, Trabzonspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gençlerbirliği, Trabzonspor'u gole boğarak ligde kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Zekeriya Fırat Zekeriya Fırat:
    Dürüstlük ten haktan adaletten sakın bahsetme Fatih tekke.butun hafta konuşuldu belki dedik ama değilmiş belki değil belliymiş, yazık günah 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’Süper meyve’ için 14 ülke Türkiye’nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor 'Süper meyve' için 14 ülke Türkiye'nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor
AK Parti ve CHP anlaştı Mansur Yavaş, Tarihi Kentler Birliği Başkanı seçildi AK Parti ve CHP anlaştı! Mansur Yavaş, Tarihi Kentler Birliği Başkanı seçildi
Gaziantep’te cam silerken 8. kattan düşen genç kız hayatını kaybetti Gaziantep'te cam silerken 8. kattan düşen genç kız hayatını kaybetti
Celtic taraftarı sevinçten sahaya inmişti Şampiyonluk el değiştirebilir Celtic taraftarı sevinçten sahaya inmişti! Şampiyonluk el değiştirebilir
Malatya’da sosyal medyada tartışan gençlerin çocuk parkındaki kavgası kanlı bitti Malatya'da sosyal medyada tartışan gençlerin çocuk parkındaki kavgası kanlı bitti
Ameliyat olan Zeydan Karalar, sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu Ameliyat olan Zeydan Karalar, sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu

00:05
Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakipleri netleşti
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri netleşti
22:23
ABD ordusuna ait 2 savaş uçağı havada çarpışıp yere çakıldı
ABD ordusuna ait 2 savaş uçağı havada çarpışıp yere çakıldı
22:22
Yolcu kabin görevlisini ısırınca uçak rota değiştirdi
Yolcu kabin görevlisini ısırınca uçak rota değiştirdi
22:01
Süper Lig’e veda eden son takım Antalyaspor oldu.
Süper Lig'e veda eden son takım Antalyaspor oldu.
22:00
Trump: İran daha iyi bir teklif sunmazsa çok daha sert bir şekilde vurulacak
Trump: İran daha iyi bir teklif sunmazsa çok daha sert bir şekilde vurulacak
21:24
Çorlu’da iki polisi şehit eden caniyi linçten yine polis kurtardı
Çorlu’da iki polisi şehit eden caniyi linçten yine polis kurtardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 00:31:15. #7.12#
SON DAKİKA: Gençlerbirliği, Trabzonspor'u gole boğarak ligde kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.