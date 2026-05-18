Epstein soruşturmasında yeni perde: Fransa’da 10 yeni mağdur ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Epstein soruşturmasında yeni perde: Fransa’da 10 yeni mağdur ortaya çıktı

Epstein soruşturmasında yeni perde: Fransa’da 10 yeni mağdur ortaya çıktı
18.05.2026 01:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pedofil milyarder Jeffrey Epstein’ın kurduğu uluslararası fuhuş ve insan ticareti ağına yönelik Fransa’da yürütülen soruşturmada yeni mağdurlar ortaya çıktı. Paris Başsavcılığı, mağdurlara yapılan “sessiz kalmayın” çağrısının ardından yaklaşık 20 kişinin başvurduğunu, bunlardan 10’unun ise daha önce dosyalarda hiç yer almayan yeni isimler olduğunu açıkladı.

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein’ın kurduğu uluslararası fuhuş ve insan ticareti ağına ilişkin Fransa’da yürütülen soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Paris Başsavcılığı, yapılan çağrıların ardından daha önce dosyalarda yer almayan yaklaşık 10 yeni mağdurun müfettişlerle iletişime geçtiğini açıkladı.

“SESSİZ KALMAYIN" ÇAĞRISI SONUÇ VERDİ 

RTL radyosuna konuşan Paris Başsavcısı Laure Beccuau, şubat ayında mağdurlara yönelik yapılan “konuşun ve şikayetçi olun” çağrısının ardından yaklaşık 20 kişinin başvuruda bulunduğunu söyledi.

Beccuau, “Başvuranların bir kısmı zaten bilinen isimlerdi ancak yaklaşık 10 kişi soruşturma dosyalarında daha önce hiç yer almayan tamamen yeni mağdurlar” ifadelerini kullandı.

DİJİTAL VERİLER TEK TEK İNCELENİYOR

Fransız müfettişlerin, ABD Adalet Bakanlığı tarafından ocak ayında yayımlanan yeni dosyaların ardından soruşturmayı derinleştirdiği belirtildi.

Başsavcı Beccuau, Epstein’a ait bilgisayar kayıtları, telefon verileri ve adres defterlerinin ayrıntılı şekilde incelendiğini aktarırken, mağdurların ifadelerinde geçen tüm isimlerin araştırıldığını söyledi. Soruşturmanın ilerlemesi için uluslararası adli işbirliğinin kritik önemde olduğu vurgulandı.

HENÜZ RESMİ SORGU YAPILMADI 

2019 yılında New York’taki cezaevi hücresinde ölü bulunan Jeffrey Epstein’ın Paris’teki lüks dairesi, ölümünden kısa süre sonra Fransız polisi tarafından aranmıştı.

Fransız makamları, soruşturmanın özellikle insan ticareti boyutuna odaklandığını belirtirken, mağdurların bir kısmının yurt dışında bulunması nedeniyle ifade süreçlerinin uluslararası koordinasyonla yürütüldüğünü açıkladı.

Öte yandan Başsavcı Beccuau, şebekeyle bağlantılı olduğu değerlendirilen olası şüphelilerden hiçbirinin şu ana kadar resmi olarak sorgulanmadığını duyurdu.

Güvenlik, Suç, Son Dakika

Son Dakika ABD Epstein soruşturmasında yeni perde: Fransa’da 10 yeni mağdur ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’Süper meyve’ için 14 ülke Türkiye’nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor 'Süper meyve' için 14 ülke Türkiye'nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor
AK Parti ve CHP anlaştı Mansur Yavaş, Tarihi Kentler Birliği Başkanı seçildi AK Parti ve CHP anlaştı! Mansur Yavaş, Tarihi Kentler Birliği Başkanı seçildi
Gaziantep’te cam silerken 8. kattan düşen genç kız hayatını kaybetti Gaziantep'te cam silerken 8. kattan düşen genç kız hayatını kaybetti
Celtic taraftarı sevinçten sahaya inmişti Şampiyonluk el değiştirebilir Celtic taraftarı sevinçten sahaya inmişti! Şampiyonluk el değiştirebilir
Malatya’da sosyal medyada tartışan gençlerin çocuk parkındaki kavgası kanlı bitti Malatya'da sosyal medyada tartışan gençlerin çocuk parkındaki kavgası kanlı bitti
Ameliyat olan Zeydan Karalar, sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu Ameliyat olan Zeydan Karalar, sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu
Leao’dan Galatasaraylıları heyecanlandıran hareket Leao'dan Galatasaraylıları heyecanlandıran hareket

00:38
Rıza Perçin’den Fenerbahçe ve Trabzonspor’a olay tepki: Hakkımız helal değil, hesaplaşacağız
Rıza Perçin'den Fenerbahçe ve Trabzonspor'a olay tepki: Hakkımız helal değil, hesaplaşacağız
00:36
Sevcan Orhan ile Buca Belediye Başkanı Görkem Duman nişanlandı
Sevcan Orhan ile Buca Belediye Başkanı Görkem Duman nişanlandı
00:14
Trump’tan son dönemin en tuhaf paylaşımı
Trump’tan son dönemin en tuhaf paylaşımı
00:05
Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakipleri netleşti
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri netleşti
22:23
ABD ordusuna ait 2 savaş uçağı havada çarpışıp yere çakıldı
ABD ordusuna ait 2 savaş uçağı havada çarpışıp yere çakıldı
22:22
Yolcu kabin görevlisini ısırınca uçak rota değiştirdi
Yolcu kabin görevlisini ısırınca uçak rota değiştirdi
22:00
Trump: İran daha iyi bir teklif sunmazsa çok daha sert bir şekilde vurulacak
Trump: İran daha iyi bir teklif sunmazsa çok daha sert bir şekilde vurulacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 02:09:01. #7.12#
SON DAKİKA: Epstein soruşturmasında yeni perde: Fransa’da 10 yeni mağdur ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.