Serdar Adalı\'dan sonra bir açıklama da Şenol Güneş\'ten: Başkan ne diyorsa o olur

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın istifasının ardından yeni teknik adamın kim olacağı merakla beklenirken, "Şenol Güneş" iddiası gündeme geldi. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Şenol Güneş'i düşünmediğini belirtirken, deneyimli teknik direktörden açıklama geldi.

ŞENOL GÜNEŞ: BAŞKAN SÖZÜ SÖYLER

Gazeteci Sercan Dikmen'in haberine göre, Şenol Güneş, "Başkan ne diyorsa o olur. Başkan sözü söyler. Herkes için hayırlısı olsun" dedi.

SERDAL ADALI: KONUŞTUK VE YOLLARI AYIRDIK

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı da ayrılık sonrası yaptığı açıklamada, “Öğle saatlerinde Sergen Yalçın ile bir araya geldik. Zaten bir planlama vardı. Geçtiğimiz sezonun değerlendirmesi ve gelecek yılın planlamasını konuşmak için buluştuk” dedi.

“CANI YANAN TARAFTAR BAĞIRACAK”

Sergen Yalçın’ın taraftar tepkilerinden etkilendiğini belirten Adalı, “Kötü bir sezon geçirdik. Taraftarın tepkileri oldu. Hocanın en fazla takıldığı konu buydu. Canı yanan taraftar bağıracak. Bunları konuştuğumuzda hocada bu tepkilere göğüs gerecek bir durum olmadı. Dolayısıyla konuştuk ve yolları ayırdık” ifadelerini kullandı.

DERBİLERDE GALİBİYET ALAMADI

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, sezonu 60 puanla dördüncü sırada tamamladı. Siyah-beyazlı ekip, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’a karşı oynadığı derbilerde galibiyet alamazken yalnızca 2 puan toplayabildi.

ŞENOL GÜNEŞ SÖZLERİ

Başkan Serdal Adalı, adı Beşiktaş’la anılan Şenol Güneş hakkında da konuştu. Adalı, “Şenol Güneş’i çok severim ama çalışmayı düşünmüyorum” dedi.