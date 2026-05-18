Almanya, Türkiye’ye patriot ve 150 asker konuşlandıracak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Almanya, Türkiye’ye patriot ve 150 asker konuşlandıracak

Almanya, Türkiye’ye patriot ve 150 asker konuşlandıracak
18.05.2026 22:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya, NATO kapsamında Türkiye’ye patriot hava savunma sistemi ve yaklaşık 150 asker göndererek ittifakın güneydoğu sınırındaki hava sahası korumasını artırmayı hedefliyor.

Almanya, NATO’nun güneydoğu kanadındaki savunma kapasitesini güçlendirme planı kapsamında önümüzdeki haftalarda Türkiye’ye patriot hava savunma sistemi konuşlandıracak.

Alman yetkililer tarafından yapılan açıklamada, görevin NATO’nun bölgedeki hava sahası korumasını artırmayı amaçladığı belirtildi.

Alman ordusu bünyesinde oluşturulacak “Hava ve Füze Savunma Görev Gücü”nün, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yakın iş birliği içinde çalışacağı ifade edildi.

Almanya Savunma Bakanlığı, konuşlandırmanın NATO’nun entegre hava ve füze savunma sistemi çerçevesinde yürütüleceğini açıkladı.

ABD BİRLİĞİNİN YERİNİ ALACAK

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, görevin NATO içindeki sorumluluk paylaşımının bir parçası olduğuna dikkat çekerek, Almanya’nın ittifak içinde daha fazla sorumluluk üstlendiğini vurguladı.

Pistorius, gönderilecek patriot birliği ve yaklaşık 150 askerin, halihazırda Türkiye’de konuşlu bulunan ABD birliğinin yerini alacağını belirtti.

HAVA SAVUNMASINA KATKI VURGUSU

Alman Hava Kuvvetleri’nin uluslararası alanda saygın bir görev icra ettiğini dile getiren Pistorius, daha önceki görev deneyimlerine atıf yaparak, “Profesyonellikleriyle NATO hava sahasının korunmasına önemli katkı sağlayacaklar” ifadelerini kullandı.

Mevcut planlamaya göre Alman patriot birliği, Haziran 2026’da göreve başlayacak ve Eylül 2026’ya kadar Türkiye’de konuşlu kalacak. Görev süresince birlik, NATO’nun hava ve füze savunma ağına entegre şekilde faaliyet gösterecek.

Kaynak: AA

Türkiye, Almanya, Gündem, Güncel, Dünya, Nato, Son Dakika

Son Dakika Almanya Almanya, Türkiye’ye patriot ve 150 asker konuşlandıracak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç üsteğmen kalp krizine yenik düştü Genç üsteğmen kalp krizine yenik düştü
Kabine üyelerinden “İyi ki Erdoğan“ paylaşımı Kabine üyelerinden "İyi ki Erdoğan" paylaşımı
Bodrum’da imam motosiklet kazasında hayatını kaybetti Bodrum'da imam motosiklet kazasında hayatını kaybetti
Libya’da 5 gündür çölde kaybolan genç sağ bulundu Libya'da 5 gündür çölde kaybolan genç sağ bulundu
Şehit polis Emrah Koç’tan geriye bu görüntüler kaldı Şehit polis Emrah Koç'tan geriye bu görüntüler kaldı
Epstein soruşturmasında yeni perde: Fransa’da 10 yeni mağdur ortaya çıktı Epstein soruşturmasında yeni perde: Fransa’da 10 yeni mağdur ortaya çıktı

22:12
Trump: Yarın İran’a yapılacak saldırıyı erteledim
Trump: Yarın İran'a yapılacak saldırıyı erteledim
21:53
Serdar Adalı’dan sonra bir açıklama da Şenol Güneş’ten: Başkan ne diyorsa o olur
Serdar Adalı'dan sonra bir açıklama da Şenol Güneş'ten: Başkan ne diyorsa o olur
21:47
Aydın’da samuray kılıcıyla sokağa çıkan genç kız dehşet saçtı
Aydın'da samuray kılıcıyla sokağa çıkan genç kız dehşet saçtı
21:30
Maldivler değil, Diyarbakır: Geçen yıl çöl gibiydi, bu yıl turkuaza büründü
Maldivler değil, Diyarbakır: Geçen yıl çöl gibiydi, bu yıl turkuaza büründü
20:34
Mersin’deki saldırıda yaralanan restoran çalışanı: Telefon çıkaracağını sanarken birden tabancayı çıkardı
Mersin'deki saldırıda yaralanan restoran çalışanı: Telefon çıkaracağını sanarken birden tabancayı çıkardı
20:17
’Olmaz’ diyenlere inat ektiği İspanyol kirazını Avrupa’ya ihraç ediyor
'Olmaz' diyenlere inat ektiği İspanyol kirazını Avrupa'ya ihraç ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 22:56:28. #7.13#
SON DAKİKA: Almanya, Türkiye’ye patriot ve 150 asker konuşlandıracak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.