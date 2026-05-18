Kaliforniya'da camiye silahlı saldırı: 3 ölü, çok sayıda yaralı var

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki San Diego İslam Merkezi'ne iki kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, cami ve çevresi güvenlik çemberine alındı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olaya ilişkin polisten de açıklama geldi. ABD polisi, saldırıda en az üç kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Saldırı sırasında camide ve merkez bünyesindeki okulda bulunan çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

SALDIRGANLAR ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bölgedeki öğrenciler polis eşliğinde güvenli bir şekilde tahliye edilirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, saldırganın kimliği ve olayın nedenine ilişkin geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Güvenlik güçleriyle çıkan çatışmada iki saldırgan da vurularak öldürüldü.