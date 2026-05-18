Yenimahalle\'de Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki bir alışveriş merkezinde (AVM) akşam saatlerinde hareketli ve korku dolu anlar yaşandı. AVM'nin yemek katında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Elindeki bıçakla dehşet saçan bir saldırgan, kavga ettiği 2 kişiyi yaraladı.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Yemek katında panik yaratan olay sırasında, AVM'de görevli güvenlik personeli hızlıca müdahale ederek elindeki bıçakla çevreye tehdit savuran saldırganı etkisiz hale getirdi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılan 2 yaralının hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. AVM güvenliği tarafından polise teslim edilen şüpheli ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Polis ekipleri, alışveriş merkezinde korku dolu anların yaşanmasına neden olan olayla ilgili geniş çaplı bir inceleme başlattı.