1. Lig'e yükselen Muğlaspor, Kürtçe şarkılarla kutlama yaptı

Muğlaspor, 1. Lige yükselmenin coşkusunu Muğla sokaklarına taşıdı. Futbolcular, teknik heyet ve yönetim, üstü açık otobüsle taraftarları selamlayarak şehir turu attı.

KUTLAMALAR BÜYÜK COŞKUYA DÖNÜŞTÜ

Şehir turunun ardından kutlamaların merkezi olan Muğla Açık Oto Pazarı alanına geçildi. Muğla Valisi, milletvekilleri, büyükşehir ve ilçe belediye başkanları, bürokratlar ve siyasi partilerin il başkanlarının da katıldığı görkemli törende birlik ve beraberlik mesajları ön plana çıktı.

KÜRTÇE ŞARKILAR ÇALINDI

Kutlamalarda dikkat çeken görüntüler kaydedildi. Kutlamalarda Kürtçe şarkılar çalınırken taraftarlar da eşlik etti. Gecenin finalinde sahne alan Simge Sağın ise şarkılarıyla Muğlaspor 'un tarihi 1. Lig kutlamasını unutulmaz bir müzik ziyafetine dönüştürdü.