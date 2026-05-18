1. Lig'e yükselen Muğlaspor, Kürtçe şarkılarla kutlama yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

1. Lig'e yükselen Muğlaspor, Kürtçe şarkılarla kutlama yaptı

18.05.2026 23:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 2. Lig 2025-2026 sezonunu şampiyon tamamlayarak adını üst lige yazdıran Muğlaspor, 1. Lig'e yükselmenin gururunu taraftarlarıyla paylaştı. Kutlamalarda Kürtçe şarkılar çalınırken, futbolcular da halay çekerek şampiyonluğu doyasıya kutladı.

Muğlaspor, 1. Lige yükselmenin coşkusunu Muğla sokaklarına taşıdı. Futbolcular, teknik heyet ve yönetim, üstü açık otobüsle taraftarları selamlayarak şehir turu attı.

KUTLAMALAR BÜYÜK COŞKUYA DÖNÜŞTÜ

Şehir turunun ardından kutlamaların merkezi olan Muğla Açık Oto Pazarı alanına geçildi. Muğla Valisi, milletvekilleri, büyükşehir ve ilçe belediye başkanları, bürokratlar ve siyasi partilerin il başkanlarının da katıldığı görkemli törende birlik ve beraberlik mesajları ön plana çıktı.

KÜRTÇE ŞARKILAR ÇALINDI

Kutlamalarda dikkat çeken görüntüler kaydedildi. Kutlamalarda Kürtçe şarkılar çalınırken taraftarlar da eşlik etti. Gecenin finalinde sahne alan Simge Sağın ise şarkılarıyla Muğlaspor 'un tarihi 1. Lig kutlamasını unutulmaz bir müzik ziyafetine dönüştürdü.

Güncel, Muğla, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel 1. Lig'e yükselen Muğlaspor, Kürtçe şarkılarla kutlama yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bodrum’da imam motosiklet kazasında hayatını kaybetti Bodrum'da imam motosiklet kazasında hayatını kaybetti
Libya’da 5 gündür çölde kaybolan genç sağ bulundu Libya'da 5 gündür çölde kaybolan genç sağ bulundu
Şehit polis Emrah Koç’tan geriye bu görüntüler kaldı Şehit polis Emrah Koç'tan geriye bu görüntüler kaldı
Beyaz Saray duyurdu ABD ile Çin arasında piyasaları etkileyecek adım Beyaz Saray duyurdu! ABD ile Çin arasında piyasaları etkileyecek adım
Baykar’ın imzası Atina’yı karıştırdı Fransa’yı hain ilan ettiler Baykar'ın imzası Atina'yı karıştırdı! Fransa'yı hain ilan ettiler
Doğu Akdeniz tehdit altında İsrail, Türkiye’ye karşı 2500 asker konuşlandırdı Doğu Akdeniz tehdit altında! İsrail, Türkiye'ye karşı 2500 asker konuşlandırdı
Beşiktaş’ta iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 9 yaralı Beşiktaş'ta iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 9 yaralı
Bahçeli: Öcalan’ın örgütte etkin olabileceği yapı inşa edilmeli Bahçeli: Öcalan'ın örgütte etkin olabileceği yapı inşa edilmeli
İBB ihale usulsüzlüğü: 12 şüpheli adliyeye sevk edildi İBB ihale usulsüzlüğü: 12 şüpheli adliyeye sevk edildi

23:05
Kaliforniya’da camiye silahlı saldırı
Kaliforniya'da camiye silahlı saldırı
22:19
Almanya, Türkiye’ye patriot ve 150 asker gönderiyor
Almanya, Türkiye’ye patriot ve 150 asker gönderiyor
22:12
Trump: Yarın İran’a yapılacak saldırıyı erteledim
Trump: Yarın İran'a yapılacak saldırıyı erteledim
21:53
Serdar Adalı’dan sonra bir açıklama da Şenol Güneş’ten: Başkan ne diyorsa o olur
Serdar Adalı'dan sonra bir açıklama da Şenol Güneş'ten: Başkan ne diyorsa o olur
21:47
Aydın’da samuray kılıcıyla sokağa çıkan genç kız dehşet saçtı
Aydın'da samuray kılıcıyla sokağa çıkan genç kız dehşet saçtı
21:21
Ankara’da AVM’nin yemek katındaki bıçaklı kavga korku dolu anlar yaşattı
Ankara’da AVM’nin yemek katındaki bıçaklı kavga korku dolu anlar yaşattı
20:34
Mersin’deki saldırıda yaralanan restoran çalışanı: Telefon çıkaracağını sanarken birden tabancayı çıkardı
Mersin'deki saldırıda yaralanan restoran çalışanı: Telefon çıkaracağını sanarken birden tabancayı çıkardı
20:17
’Olmaz’ diyenlere inat ektiği İspanyol kirazını Avrupa’ya ihraç ediyor
'Olmaz' diyenlere inat ektiği İspanyol kirazını Avrupa'ya ihraç ediyor
20:02
Mersin’deki pompalı tüfekli saldırıda can kaybı 6’ya yükseldi Önce eski eşini öldürmüş
Mersin'deki pompalı tüfekli saldırıda can kaybı 6'ya yükseldi! Önce eski eşini öldürmüş
14:09
Eğlenceniz batsın Boynu kırılan genç kız hayatını kaybetti
Eğlenceniz batsın! Boynu kırılan genç kız hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 23:59:01. #7.13#
SON DAKİKA: 1. Lig'e yükselen Muğlaspor, Kürtçe şarkılarla kutlama yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.