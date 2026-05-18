Muğlaspor, 1. Lige yükselmenin coşkusunu Muğla sokaklarına taşıdı. Futbolcular, teknik heyet ve yönetim, üstü açık otobüsle taraftarları selamlayarak şehir turu attı.
Şehir turunun ardından kutlamaların merkezi olan Muğla Açık Oto Pazarı alanına geçildi. Muğla Valisi, milletvekilleri, büyükşehir ve ilçe belediye başkanları, bürokratlar ve siyasi partilerin il başkanlarının da katıldığı görkemli törende birlik ve beraberlik mesajları ön plana çıktı.
Kutlamalarda dikkat çeken görüntüler kaydedildi. Kutlamalarda Kürtçe şarkılar çalınırken taraftarlar da eşlik etti. Gecenin finalinde sahne alan Simge Sağın ise şarkılarıyla Muğlaspor 'un tarihi 1. Lig kutlamasını unutulmaz bir müzik ziyafetine dönüştürdü.
Son Dakika › Güncel › 1. Lig'e yükselen Muğlaspor, Kürtçe şarkılarla kutlama yaptı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?