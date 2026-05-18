Hırvatistan\'dan İsrail Büyükelçisine Onay Yok

Hırvatistan ile İsrail arasında diplomatik krize yol açacak tarihi bir gelişme yaşandı. Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, İsrail’in yeni Zagreb Büyükelçisi olarak önerdiği Nissan Amdur’un ülkesine atanmasını resmen reddettiğini duyurdu. Hırvatistan medyasında yer alan haberlere göre, ülke tarihinde ilk kez bir ülkenin büyükelçi atamasına onay verilmedi.

REDDİN GEREKÇESİ: İSRAİL'İN MEVCUT POLİTİKALARI

Hırvatistan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Milanovic’in bu sert kararı arkasında İsrail hükümetinin izlediği güncel politikaların yattığı vurgulandı. Açıklamada, Cumhurbaşkanı'nın kararından geri adım atmayacağı net bir dille belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanı Milanovic, İsrail'in mevcut politikaları nedeniyle bu atamaya onay vermeyecektir. Karar kesindir ve değiştirilmeyecektir."

SADECE "MASLAHATGÜZAR" OLARAK KALABİLİR

Mevcut İsrail Büyükelçisi Gary Koren'in görev süresinin sona erdiğini hatırlatan Cumhurbaşkanlığı, yeni önerilen Nissan Amdur'un Hırvatistan'da "büyükelçi" sıfatıyla görev yapamayacağını açıkladı. Amdur'un, iki ülke arasındaki ilişkileri en üst düzeyde değil, yalnızca daha düşük bir diplomatik seviye olan "maslahatgüzar" statüsünde yürütebileceği belirtildi.

İKİ ÜLKE ARASINDA İPLER ZATEN GERGİNDİ

Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic ile İsrail diplomatları arasındaki gerilim aslında yeni değil. Milanovic, daha önce de görev süresi biten mevcut Büyükelçi Gary Koren'in siyasi söylemlerine ve açıklamalarına sert tepki göstermiş, tepkisini dile getirmek amacıyla Koren'i hesap vermesi için Cumhurbaşkanlığı makamına çağırmıştı. Bu son kararla birlikte iki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler yeni bir kriz boyutuna taşınmış oldu.