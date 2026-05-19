Tanju Özcan’ın yatta eğlendiği sarışın kadının kim olduğu belli oldu! İfade verdi

19.05.2026 14:00
Tanju Özcan’ın yatta çekilen görüntülerindeki “sarışın kadın”ın Zeynep K. olduğu ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na ifade veren Zeynep K., “mama” lakabıyla tanınan Demet isimli arkadaşının davetiyle tekneye gittiğini, Tanju Özcan’ın şoförüyle birlikte kendisini evinden aldığını anlattı. Soruşturmada, Demet isimli kadının nüfuzlu kişilere kadın ayarladığı ve maddi menfaat sağladığı iddiaları da incelemeye alındı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın İstanbul Ataköy Marina’da bir yatta iki kadınla eğlence görüntülerindeki "sarışın kadın"ın kimliği netleşti. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosuna gelen ihbarlarda teknenin ünlü bir iş insanına ait olduğu öne sürülürken, teknede nüfuzlu kişilere kadın pazarlayıp maddi menfaat temin eden Demet adlı bir kadın olduğu, Tanju özcan’a Zeynep K. adında bir kadın ayarladığı, o gün teknede Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Nadir Ataman’ın da bulunduğu öğrenildi.

ÇEVREDE "MAMA" OLARAK BİLİNİYOR

Başsavcılığa ulaşan ihbarlarda Demet isimli kadının, piyasada “mama” olarak bilinen ve maddi menfaat karşılığı ilişki kurduğu erkeklere aynı zamanda kadın temin ettiği, bu yolla iş bağlantıları sağladığı ileri sürüldü. İhbarlarda ayrıca söz konusu kişinin varlıklı erkekleri hedef aldığı, bazı görüşmeleri kayıt altına aldığı ve hakkında uyuşturucu kullanımı ile gayri ahlaki ilişkilere dair ciddi iddialar bulunduğu ifade edildi.

SARIŞIN KADININ KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Gelen çok sayıda ihbar üzerine harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ihbarda adı geçen Zeynep K.’nın ifadesini aldı. Zeynep K. ifadesinde Tanju Özcan ile İstanbul Ataköy Marina’da bir yatta eğlendiklerine dair fotoğraftaki kişi olduğunu doğrularken, o gün Tanju Özcan’ın şoförüyle beraber kendisini Anthill Rezidans’taki evinden bizzat aldığını söyledi.

"TEKNEDE SOHBET EDECEKLERİNİ SÖYLEDİ, KABUL ETTİM"

Zeynep K. ifadesinde, “fotoğraflardaki diğer şahıslardan biri Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, diğer tam ünvanını bilmesem de yine belediye işleri yapan Nadir Ataman isimli şahıstır. Üçüncü erkek şahıs ise soy ismini hatırlamadığım Tayfun isimli şahıstır. 2022 yılının aynı günü tam hatırlamadığım bir tarihte arkadaşım Demet beni arayarak bu üç şahsın kendi arkadaşları olduğunu, akşam Ataköy Marina da bulunan bir teknede sohbet edeceklerini, katılıp katılmayacağımı sordu. Ben bu üç şahsı öncesinde hiç görmemiştim. Demet'e cevaben şahısların arasında sohbetinize dahil olabilirim diyerek Demet'in teklifini kabul ettim.” dedi.

"TANJU ÖZCAN ŞOFÖRÜYLE BENİ ALDI, ATAKÖY MARİNA'YA GİTTİK"

Zeynep K. verdiği ifadede “Demet bana ben uzaktayım ve yorgunum, seni Tanju bey alsa olur mu diye sordu. Daha sonra bizi iletişime geçirdi. Akabinde Tanju Özcan şoförüyle beraber beni evimden aldı. Birlikte Ataköy Marina'ya gittik. Marinadaki bir tekneye bindik... Daha sonra Tanju Özcan'ın şoförü bize yiyecek içecek sunumu yaptı. Masada viski vardı. Hepimiz alkol aldık sohbet ettik. Başka herhangi bir madde kesinlikle yoktu” ifadelerini kullandı.

Başsavcılığın Zeynep K.’den alınan ayrıntılı ifade ve bilgiler sonrası soruşturmayı derinleştirdiği ve ihbarda iddia olunan şebekeye ilişkin Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından kapsamlı bir inceleme başlatıldığı öğrenildi. Gelen ihbarlarda şebekenin eski Yalova Başkanı Vefa Salman başta olmak üzere çeşitli siyasilerle ilgili şantaj malzemesi topladığı iddia edildi.

YATTAKİ EĞLENCE FOTOĞRAFININ PERDE ARKASI

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın İstanbul Ataköy Marina’da bir yatta iki kadınla eğlence görüntüleri, Bolu yerelde ve ulusal siyasette yeni bir krizin fitilini ateşlemiş; skandalın odağındaki "sarışın kadın" olduğu iddia edilen Bolu Belediyesi personeli Öznur Çağalı, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü’nde verdiği ifadede iddiaları kesin bir dille reddetmişti.

Çağalı, “Bu resimde bulunan bayan kesinlikle ben değilim. Fotoğrafın ne zaman çekildiğini, kimlerin olduğunu bilmiyorum. Şu an mahkemesi de görülen ve benim mağdur olarak bulunduğum şantaj dosyasında dolayı bu resimde yer alan sarışın bayanın benim olduğum izlenimi oluştu. Ailem ve çevremden bu yönde çok tepki aldım ancak söylediğim gibi bu resimde yer alan Tanju Özcan dışındaki şahısları tanımıyorum” şeklinde konuşmuştu.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü şantaj soruşturmasında müşteki/şüpheli Tanju Özcan’ın belediye çalışanı Öznur Çağalı ile ilişkisi dijital materyal incelemelerine yansımış; Özcan’ın iddiasının aksine baz raporları ile teyit edilen ilişki üzerine Tanju Özcan Bolu 6. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen şantaj davası sorgusunda eşinden özür dilemişti.

