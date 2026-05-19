AK Parti'den Eser Yenenler ve “Gezen Oğlak” tepkilerine yanıt - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AK Parti'den Eser Yenenler ve “Gezen Oğlak” tepkilerine yanıt

19.05.2026 11:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'de düzenlenen 'AK Parti Gençlik Şöleni'nde Eser Yenenler ve fenomen 'Gezen Oğlak'ın yer almasına ilişkin eleştirilere AK Parti kanadından yanıt geldi. Gazeteci İsmail Saymaz'a konuşan AK Parti Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, “Eser Yenenler'e sormak lazım: AK Parti'nin etkinliğinde neden bulunmak istemiş?” derken, Emine Erdoğan’la alay eden bir fenomenin sahneye çıkarılmasına ise “Evet, orada bir kusurlu hareket olmuş” ifadelerini kullandı.

AK Parti Gençlik Kolları tarafından Kocaeli’de düzenlenen “Bir Gençlik Şöleni Programı” sonrası gündeme gelen tartışmalarla ilgili AK Parti Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar açıklamalarda bulundu. Programda Eser Yenenler’in sunuculuk yapması ve sosyal medyada “Gezen Oğlak” adıyla bilinen Elif Akçivi’nin sahneye çıkması kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

“ASIL ESER YENENLER’E SORMAK LAZIM”

Halk TV’den İsmail Saymaz’ın sorularını yanıtlayan Faruk Acar, Eser Yenenler’in programa katılmasıyla ilgili eleştirilere şu sözlerle karşılık verdi:

"Asıl Eser Yenenler’e sormak lazım. AK Parti’nin programında neden bulunmak istemiş? O gün “Her şey çok güzel olacak” deyip bugün neden AK Parti’nin programında sunuculuk yapmayı istemiş?"

Saymaz’ın “Belki ücret karşılığıdır” sözleri üzerine Acar, “Olabilir. Problem yok. Belki o gün de ücret karşılığını tutan bir zemin söz konusuydu, bilemem. Kimsenin hakkına girmek istemem” ifadelerini kullandı.

AK Parti'den Eser Yenenler ve “Gezen Oğlak” tepkilerine yanıt

“TAMAMEN PROFESYONEL BİR SÜREÇ”

Acar, Yenenler’in geçmişte Ekrem İmamoğlu’na verdiği destekle ilgili değerlendirmelere de yanıt verdi. Sürecin siyasi değil profesyonel çerçevede değerlendirildiğini belirten Acar, şunları söyledi:

"Özellikle Yenenler’in İmamoğlu’nu destekliyor formatı üzerinden yaklaştığımız bir mesele değil. Tamamen profesyonel bir süreç. Gençlik kollarımız gençlerle temas edebilecek, o dili tutabilecek tasarrufta bulunmuş, gelmiş bize danışmış. Ortak çerçevede uygun bulunmuş."

AK Parti'den Eser Yenenler ve “Gezen Oğlak” tepkilerine yanıt

“ORADA KUSURLU BİR HAREKET OLMUŞ”

Programda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tablo hediye eden içerik üreticisi Elif Akçivi’nin geçmişte Emine Erdoğan hakkında yaptığı paylaşımlar da tartışma yarattı. Konuyla ilgili konuşan Faruk Acar, yaşanan durumun ihmal olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: 

"Evet, orada bir kusurlu hareket olmuş. Hanımefendiyle alay etmiş olan birinin orada bulunmuş olması bir ihmaldir. Eğer tespit edilseydi, bırakın alayı, en ufak imayı bile hissetsek gençlik kollarımız gerekeni yapardı. Netice itibariyle dünden itibaren yapılan eleştirilere bakıyorum. “Eser Yenenler’i neden aldınız, bu sanatçılar olur mu?” Her renkten sanatçı var, gençler memnundu. Ortam coşkuluydu."

AK Parti'den Eser Yenenler ve “Gezen Oğlak” tepkilerine yanıt

“TABANIMIZ KIZMAKTA HAKLI”

Elif Akçivi’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tablo verdiğini belirten Acar, parti tabanından gelen tepkilerin haklı olduğunu ifade etti.

"Bir talepte bulunmuş, biz de onaylamışız. Gençlik kollarımız tasarrufta bulunmuş. Spontane gelişen bir şey. Tabanımız kızmakta haklı mı? Son derece haklı. Buna kızılır, eyvallah. Hanımefendinin hassasiyetinin korunmasıyla alakalı noktada böyle bir durum olmuş olabilir. Biz 'Nasıl görülmedi' diye paylaşımda bulunduk. Dediler ki 'Başkanım ödül verilmesi söz konusu değil, kız resmini verdi.' Keşke fark edilseydi, müsaade etmezdik."

Eser Yenenler, AK Parti, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Gündem AK Parti'den Eser Yenenler ve “Gezen Oğlak” tepkilerine yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şeker sanıp yuttu, pil olduğu filmde ortaya çıktı: Ölüme kadar götürebiliyor Şeker sanıp yuttu, pil olduğu filmde ortaya çıktı: Ölüme kadar götürebiliyor
Evleri kırdı döktü ormanda dinlenirken drone kamerasına yakalandı Evleri kırdı döktü; ormanda dinlenirken drone kamerasına yakalandı
Şehit eşinin tabutunu omuzladı Şehit eşinin tabutunu omuzladı
Ünlü şarkıcı 8 yıllık hukuk mücadelesini kazandı, İspanya maliyesi dev tazminat ödeyecek Ünlü şarkıcı 8 yıllık hukuk mücadelesini kazandı, İspanya maliyesi dev tazminat ödeyecek
Beşiktaş’ta neler oluyor Sergen Yalçın sonrası bir ayrılık daha Beşiktaş'ta neler oluyor? Sergen Yalçın sonrası bir ayrılık daha
Dizinin müdavimleri şokta Uzak Şehir’de sürpriz ayrılık Dizinin müdavimleri şokta! Uzak Şehir'de sürpriz ayrılık
Beşiktaş taraftarı Sergen Yalçın’ın yerine efsane hocayı istiyor Beşiktaş taraftarı Sergen Yalçın’ın yerine efsane hocayı istiyor
Milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiren emsal karar: O imzalar artık geçersiz Milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiren emsal karar: O imzalar artık geçersiz
Sergen Yalçın’dan Beşiktaş’a son kıyak Lafını bile etmedi Sergen Yalçın'dan Beşiktaş'a son kıyak! Lafını bile etmedi
Kayıp olarak aranan kadının, cezaevinden izinli çıkan eski eşi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı Kayıp olarak aranan kadının, cezaevinden izinli çıkan eski eşi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı
Rasim Ozan Kütahyalı’nın ifadesi sonrası Nagehan Alçı sessizliğini bozdu Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi sonrası Nagehan Alçı sessizliğini bozdu
Ünlü şarkıcı Atiye 4. kez anne oluyor Ünlü şarkıcı Atiye 4. kez anne oluyor
Çağla Tuğaltay cinayetinde fethi kabir incelemesinde mezarı açılan ilk isim komşuları oldu Çağla Tuğaltay cinayetinde fethi kabir incelemesinde mezarı açılan ilk isim komşuları oldu
Milletvekili Ersin Beyaz, İYİ Parti’den istifa etti Milletvekili Ersin Beyaz, İYİ Parti'den istifa etti

12:08
Bakan Gürlek’ten Rasim Ozan Kütahyalı açıklaması Suçlamaları tek tek saydı
Bakan Gürlek'ten Rasim Ozan Kütahyalı açıklaması! Suçlamaları tek tek saydı
11:37
Rasim Ozan Kütahyalı’yla ilgili bomba iddia: Lüks araç vurgunu yapıp, şasi numarasını değiştirmiş
Rasim Ozan Kütahyalı'yla ilgili bomba iddia: Lüks araç vurgunu yapıp, şasi numarasını değiştirmiş
11:35
Manchester City’de Pep Guardiola dönemi sona erdi Yerine çok tanıdık biri geliyor
Manchester City’de Pep Guardiola dönemi sona erdi! Yerine çok tanıdık biri geliyor
11:25
Aziz Yıldırım büyük oynuyor Yıldız ismi getirecek
Aziz Yıldırım büyük oynuyor! Yıldız ismi getirecek
10:52
Ardahan’ın yükseklerinde mayıs ayında kar sürprizi
Ardahan'ın yükseklerinde mayıs ayında kar sürprizi
10:26
Devlet Bahçeli’den TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’na: Ligi tescil etmeyin
Devlet Bahçeli'den TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na: Ligi tescil etmeyin
10:15
Kerem Aktürkoğlu kariyer rekorunu kırdı
Kerem Aktürkoğlu kariyer rekorunu kırdı
10:12
Arda Güler’e akılalmaz teklif Bir saniye bile düşünmediler
Arda Güler'e akılalmaz teklif! Bir saniye bile düşünmediler
10:09
Acun Ilıcalı’ya büyük şok 18 sene sonra bir ilk yaşandı
Acun Ilıcalı'ya büyük şok! 18 sene sonra bir ilk yaşandı
10:06
Lucas Torreira Türkiye’den ayrıldı
Lucas Torreira Türkiye'den ayrıldı
09:08
Mersin’de 6 kişiyi öldüren cani yakalanacağını anlayınca intihar etti
Mersin'de 6 kişiyi öldüren cani yakalanacağını anlayınca intihar etti
08:50
ABD’de 3 kişinin öldüğü cami saldırısıyla ilgili Trump’tan ilk açıklama
ABD'de 3 kişinin öldüğü cami saldırısıyla ilgili Trump'tan ilk açıklama
08:27
Küllerinden doğan milletin ilk adımı: 19 Mayıs 1919
Küllerinden doğan milletin ilk adımı: 19 Mayıs 1919
06:10
Mersin’de 6 kişiyi öldüren saldırganla ilgili valilikten açıklama: Madde bağımlısı ve psikiyatrik tanıları var
Mersin'de 6 kişiyi öldüren saldırganla ilgili valilikten açıklama: Madde bağımlısı ve psikiyatrik tanıları var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2026 12:26:04. #7.12#
SON DAKİKA: AK Parti'den Eser Yenenler ve “Gezen Oğlak” tepkilerine yanıt - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.