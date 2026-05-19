AK Parti'den Eser Yenenler ve “Gezen Oğlak” tepkilerine yanıt

AK Parti Gençlik Kolları tarafından Kocaeli’de düzenlenen “Bir Gençlik Şöleni Programı” sonrası gündeme gelen tartışmalarla ilgili AK Parti Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar açıklamalarda bulundu. Programda Eser Yenenler’in sunuculuk yapması ve sosyal medyada “Gezen Oğlak” adıyla bilinen Elif Akçivi’nin sahneye çıkması kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

“ASIL ESER YENENLER’E SORMAK LAZIM”

Halk TV’den İsmail Saymaz’ın sorularını yanıtlayan Faruk Acar, Eser Yenenler’in programa katılmasıyla ilgili eleştirilere şu sözlerle karşılık verdi:

"Asıl Eser Yenenler’e sormak lazım. AK Parti’nin programında neden bulunmak istemiş? O gün “Her şey çok güzel olacak” deyip bugün neden AK Parti’nin programında sunuculuk yapmayı istemiş?"

Saymaz’ın “Belki ücret karşılığıdır” sözleri üzerine Acar, “Olabilir. Problem yok. Belki o gün de ücret karşılığını tutan bir zemin söz konusuydu, bilemem. Kimsenin hakkına girmek istemem” ifadelerini kullandı.

“TAMAMEN PROFESYONEL BİR SÜREÇ”

Acar, Yenenler’in geçmişte Ekrem İmamoğlu’na verdiği destekle ilgili değerlendirmelere de yanıt verdi. Sürecin siyasi değil profesyonel çerçevede değerlendirildiğini belirten Acar, şunları söyledi:

"Özellikle Yenenler’in İmamoğlu’nu destekliyor formatı üzerinden yaklaştığımız bir mesele değil. Tamamen profesyonel bir süreç. Gençlik kollarımız gençlerle temas edebilecek, o dili tutabilecek tasarrufta bulunmuş, gelmiş bize danışmış. Ortak çerçevede uygun bulunmuş."

“ORADA KUSURLU BİR HAREKET OLMUŞ”

Programda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tablo hediye eden içerik üreticisi Elif Akçivi’nin geçmişte Emine Erdoğan hakkında yaptığı paylaşımlar da tartışma yarattı. Konuyla ilgili konuşan Faruk Acar, yaşanan durumun ihmal olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Evet, orada bir kusurlu hareket olmuş. Hanımefendiyle alay etmiş olan birinin orada bulunmuş olması bir ihmaldir. Eğer tespit edilseydi, bırakın alayı, en ufak imayı bile hissetsek gençlik kollarımız gerekeni yapardı. Netice itibariyle dünden itibaren yapılan eleştirilere bakıyorum. “Eser Yenenler’i neden aldınız, bu sanatçılar olur mu?” Her renkten sanatçı var, gençler memnundu. Ortam coşkuluydu."

“TABANIMIZ KIZMAKTA HAKLI”

Elif Akçivi’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tablo verdiğini belirten Acar, parti tabanından gelen tepkilerin haklı olduğunu ifade etti.

"Bir talepte bulunmuş, biz de onaylamışız. Gençlik kollarımız tasarrufta bulunmuş. Spontane gelişen bir şey. Tabanımız kızmakta haklı mı? Son derece haklı. Buna kızılır, eyvallah. Hanımefendinin hassasiyetinin korunmasıyla alakalı noktada böyle bir durum olmuş olabilir. Biz 'Nasıl görülmedi' diye paylaşımda bulunduk. Dediler ki 'Başkanım ödül verilmesi söz konusu değil, kız resmini verdi.' Keşke fark edilseydi, müsaade etmezdik."