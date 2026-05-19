Mersin\'de katledilen 5 kişi toprağa verildi! Gözyaşları sel oldu

Tarsus'ta Metin Öztürk tarafından öldürülen eski eşi Arzu Özden, Sabri Pan, Ahmet Ercan Can, Abdullah Koca, Yusuf Oktay ve Gökay Sefiloğlu için cenaze töreni düzenlendi.

CENAZE NAMAZARI KILINDI, NAAŞLAR GÖNDERİLDİ

İntihar eden şüphelinin olduğu yerde jandarma, savcı ve olay yeri ekiplerinin çalışması sürerken cenazelerin otopsi işlemleri tamamlandı. Adli tıptan alınan cenazelerden Arzu Özden, Ahmet Ercan, Sabri Pan, Abdullah Koca ve Yusuf Oktay naaşı Tarsus Şehir Mezarlığı'na getirildi. 5 kişinin cenaze namazı burada kılındı. Cenaze namazına Mersin Valisi Atilla Toros, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, milletvekilleri, ilçe protokolü, aileler, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tarsus Müftüsü Murat Akçay'ın kıldırdığı namazın ardından cenazeler araçlara alındı. Cenazelerden Arzu Özden'in naaşı Darıpınarı, Abdullah Koca'nın naaşı Yeniköy, Yusuf Emre Oktay'ın naaşı Karakütük, Ahmet Ercan ve Sabri Pan'ın naaşları ise defnedilmesi üzere Ardıçlı mahallesi mezarlıklarına gönderildi.

TIR ŞOFÖRÜNÜN CENAZESİ NİĞDE'YE GÖNDERİLDİ

Öte yandan, olayda öldürülen tır şoförü Gökay Selfioğlu'nun cenazesinin ise memleketi Niğde'ye gönderildi.

Gökay Selfioğlu

EŞİ DAHİL 6 KİŞİYİ ÖLDÜRÜP, 8 KİŞİ YARALADI

Dün meydana gelen olayda Metin Öztürk (37), yaklaşık 1 yıl önce çalıştığı Tarsus ilçesine bağlı Kadelli Mahallesi'ndeki kasap ve lokantada tabanca ile ateş ederek çalışan Ahmet Ercan ile iş yeri sahibi Sabri Pan'ı öldürdü. Olay yerinden 01 B 9171 plakalı beyaz renkli otomobiliyle kaçan şüpheli, Yeniköy Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda tır şoförü Gökay Selfioğlu'nu da vurarak öldürdü. Kaçmaya devam eden şüpheli, Çamlıyayla ilçesi Darıpınarı Mahallesi'nde yol kenarında yürüyen eski eşi Arzu Özden'i tabanca ile vurarak, Yeniköy Mahallesi'nde Abdullah Koca'yı ise motosikletle şarampole yuvarlayarak öldürdü. Kaçmaya devam eden şüpheli, Karakütük Mahallesi'nde çobanlık yapan gençlerden Yusuf Oktay'ı öldürdü. Şüpheli, saldırıları sırasında güzergah üzerindeki 8 kişiyi de yaraladı. Yaralılar, ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi başta olmak üzere çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

OPERASYON SABAH KADAR SÜRDÜ

6 kişinin öldüğü, 8 kişinin de yaralandığı vahşetin ardından şüphelinin yakalanması için bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Kaçan şüpheliyi yakalamak için helikopter destekli çalışmalar sürerken, zanlının kaçtığı 01 B 9171 plakalı otomobile Karakütük Mahallesi kırsalında ulaşıldı. Ormanlık alana kaçtığı değerlendirilen şüphelinin yakalanması için operasyon sabah kadar sürdü.

Metin Öztürk

CANİ YAKALANACAĞINI ANLAYINCA İNTİHAR ETTİ

Jandarma ekiplerinin yaptığı arama çalışmalarında şüphelinin Karakütük Mahallesi'nin kırsalında Çokak mevkiinde bir evde olduğunu belirledi. Yapılan operasyonda şüpheli yakalanacağını anlayınca yanındaki silahla intihar etti.



