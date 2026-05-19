Acun Ilıcalı\'ya büyük şok! 18 sene sonra bir ilk yaşandı

19.05.2026 10:09
Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Maribor, Slovenya Ligi’ni 5. sırada tamamladı ve 18 yıl sonra ilk kez Avrupa kupalarının dışında kaldı. Ilıcalı’nın gözü şimdi Hull City’nin Premier Lig finalinde.

Acun Ilıcalı’nın 2024 yılında satın aldığı Slovenya ekibi Maribor, tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşadı. Sloven temsilcisi tam 18 yıl sonra ilk kez Avrupa kupalarının dışında kaldı.

18 YIL SONRA AVRUPA YOK

Slovenya Ligi’nin köklü kulüplerinden Maribor, sezonun son haftasında Mura deplasmanında 2-1 mağlup oldu.

  • Bu sonuçla ligi 33 maçta:
  • 14 galibiyet
  • 8 beraberlik
  • 11 mağlubiyetle tamamlayan Maribor, 50 puanla 5. sırada kaldı.

Bu dereceyle birlikte takım, 18 yıl aradan sonra ilk kez Avrupa kupalarına katılma hakkı elde edemedi.

GEÇEN SEZON İKİNCİ OLMUŞTU

Maribor geçen sezon ligi ikinci sırada tamamlamış ve Avrupa bileti almıştı. Ancak Acun Ilıcalı dönemindeki bu sezon kulüp adına büyük hayal kırıklığıyla sonuçlandı.

ACUN ILICALI’NIN GÖZÜ HULL CITY’DE

Öte yandan Acun Ilıcalı’nın odağının İngiltere’deki Hull City olduğu belirtildi. Championship play-off finaline yükselen Hull City, Southampton karşısında kazanması halinde Premier Lig’e yükselecek.

DEV GELİR BEKLENTİSİ

23 Mayıs’ta oynanacak kritik mücadeleyi Hull City’nin kazanması durumunda İngiliz ekibi yaklaşık 300 milyon euroluk Premier Lig gelirinin sahibi olacak. Acun Ilıcalı’nın İngiltere projesine büyük önem verdiği konuşuluyor.

    Yorumlar (1)

  • Huseyin Ozbek Huseyin Ozbek:
    Bu suratsizi her gun gormek zorundamiyim arkadas. 2 0 Yanıtla
