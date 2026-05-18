CHP'nin Gölge Adalet Bakanı Boyunsuz: Hakim ve savcılık sınavlarına mülakatlarda elenenleri çağıracağız
CHP'nin Gölge Adalet Bakanı Boyunsuz: Hakim ve savcılık sınavlarına mülakatlarda elenenleri çağıracağız

18.05.2026 13:15
CHP PM Üyesi ve Gölge Adalet Bakanı Prof. Şule Özsoy Boyunsuz katıldığı canlı yayında iktidara gelmeleri durumunda atılacak adımlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Yargıyla ilgili kanunla yapılabilecek değişiklikleri aktaran Boyunsuz "Açacağımız hakim ve savcılık sınavlarına ilk önce geçmişteki mülakatlarda elenenleri çağıracağız" dedi.

CHP PM Üyesi ve Gölge Adalet Bakanı Prof. Şule Özsoy Boyunsuz, katıldığı canlı yayında iktidara gelmeleri halinde yargı sisteminde yapılacak değişikliklere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 

Boyunsuz, geçmişte hakim ve savcılık sınavlarında yazılıyı geçip sözlü mülakatta elenen adayların yeniden çağrılacağını söyledi.

“İLK ÖNCE GEÇMİŞTE ELENENLERİ ÇAĞIRACAĞIZ”

Boyunsuz açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Hemen bu eski sınavlarda da yazılıyı kazanıp, sözlüde elenen, geçmişteki sınavlardaki adayları çağıracağız. Ve tekrar sınavlar açacağız.”

“LİYAKATI ARTIRMAK İSTİYORUZ”

Yargı sisteminde liyakat vurgusu yapan Boyunsuz, yapılacak yeni sınav sistemine ilişkin de konuştu. Boyunsuz, “Liyakati arttırmak üzere bu yapacağımız sınavlarda da yazılıyı test sonuçlarına göre yapacağız. Ondan sonra sözlüde mesela 200 hakim mi alacağız, 200 hakim çağıracağız” dedi.

MÜLAKAT TARTIŞMALARINA GÖNDERME

CHP’li Boyunsuz’un açıklamaları, son yıllarda kamuoyunda sık sık tartışılan hakim-savcı alımlarındaki mülakat süreçlerini yeniden gündeme taşıdı.

