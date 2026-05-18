Yıldızeli\'nde Silahlı Saldırı: Belediye Çalışanı Hayatını Kaybetti

Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde belediye çalışanı Abdullah Hasdemir, ilçe meydanında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Polis ekipleri kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

İLÇE MEYDANINDA KURŞUN YAĞDIRDI

Olay, saat 11.30 sıralarında Yıldızeli ilçe meydanında meydana geldi. Yıldızeli Belediyesi’nde çalışan Abdullah Hasdemir, meydanda yürüdüğü sırada kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Hasdemir’in hayatını kaybettiği belirlendi. Hasdemir’in cenazesi incelemelerin ardından Yıldızeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

SALDIRGAN HER YERDE ARANIYOR

Polis ekipleri olayın ardından bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Cinayet şüphelisinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.