Hakkı Bulut'u ağlatan şaka

19.05.2026 09:03
Arabesk müziğin usta ismi Hakkı Bulut, sosyal medyada “Donan Adam” konspetiyle tanınan fenomenin canlı yayın şakasının ardından gözyaşlarına hakim olamadı. Yayın boyunca bağlantı donuyormuş gibi davranan fenomenin tavırları karşısında sinirlenen Bulut, "Beni en çok yaralayan gariban eşimin yanımda ‘Hakkı üzme çocuğu’ demesi oldu. Şu anda ağlıyorum sinirimden" ifadelerini kullandı.

TikTok’ta yaptığı “donma” videolarıyla tanınan fenomen, bu kez Hakkı Bulut’la birlikte canlı yayın açtı. Yayın sırasında aniden hareketsiz kalan ve bağlantı problemi yaşanıyormuş izlenimi veren fenomen, usta sanatçıyı şaşkına çevirdi.

“SENİ TAM DUYAMIYORUM KARDEŞ”

Canlı yayın boyunca aynı şakayı sürdüren fenomene karşılık Hakkı Bulut ne olduğunu anlamadı. Bulut, “Yine kestiler, yine kestiler. Kardeş, konuşturmuyorlar. Ben seni tam duyamıyorum, anlayamıyorum. Bunu kim yapıyor bilmiyorum” ifadelerini kullandı.

Durumu anlamaya çalışan Hakkı Bulut’un zaman zaman sinirlendiği görüldü.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Canlı yayının ilerleyen dakikalarında duygusal anlar yaşayan Hakkı Bulut, “Beni en çok yaralayan gariban eşimin yanımda ‘Hakkı üzme çocuğu’ demesi oldu. Şu anda ağlıyorum sinirimden” ifadelerini kullandı.

Usta sanatçının bu sözleri sonrası gözyaşlarına boğulduğu anlar kısa sürede gündem oldu.

VİDEO KISA SÜREDE YAYILDI

Canlı yayından kesitler kısa sürede milyonlarca kişiye ulaştı. İzleyenlerin bir kısmı şakayı eğlenceli bulurken, bazı kullanıcılar ise Hakkı Bulut’un duygusal olarak yıprandığını belirterek fenomeni eleştirdi.

