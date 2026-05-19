Yıldız ismin büyük sevinci! Televizyonda adını duyunca herkes havalara uçtu

Fenerbahçeli kaleci Ederson’un, Brezilya Milli Takımı’nın 2026 Dünya Kupası kadrosuna seçildiğini öğrendiği anlar dikkat çekti.
Brezilya Milli Takımı kadrosunun açıklandığı sırada Ederson’un adı duyulunca evde büyük sevinç yaşandı. Yıldız kalecinin ailesi ve yakınları heyecanla ayağa kalktı.
Ederson’un Dünya Kupası kadrosunda yer aldığının kesinleşmesiyle birlikte evde duygusal anlar yaşandı. Aile üyelerinin birbirine sarıldığı görüntüler dikkat çekti.
Tecrübeli file bekçisi, Brezilya’nın Dünya Kupası kadrosunda yer alan önemli isimlerden biri oldu. Sambacılar turnuvada şampiyonluk hedefiyle mücadele edecek.
Ederson’un Dünya Kupası kadrosuna seçilmesi sarı-lacivertli taraftarları da mutlu etti. Yıldız kalecinin yeni sezonda da takımın en önemli isimlerinden biri olması bekleniyor.
