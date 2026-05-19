Sezon başında Benfica’dan Fenerbahçe’ye transfer olan Kerem Aktürkoğlu, sarı-lacivertli formayla kariyerinin en skorer sezonunu yaşadı.
Milli futbolcu bu sezon gösterdiği performansla takımın hücum hattındaki en etkili isimlerden biri oldu. Kerem Aktürkoğlu, 15 gol ve 10 asistlik performansıyla toplam 25 gole doğrudan katkı sağladı.
Yıldız futbolcu böylece Süper Lig kariyerindeki en yüksek skor katkısına ulaştı.
Fenerbahçe’de ise bu rakamı geride bırakarak kariyer rekorunu kırdı.
Sezon içinde zaman zaman eleştirilerin hedefi olan Kerem Aktürkoğlu, performansıyla dikkat çekmeyi başardı. Milli yıldız özellikle kritik maçlardaki skor katkısıyla ön plana çıktı.
Kerem Aktürkoğlu, Eyüpspor maçı sonrası yaptığı açıklamada Fenerbahçe tercihiyle ilgili dikkat çeken sözler kullanmıştı. Milli futbolcu, “Fenerbahçe forması giydiğim için mutlu ve gururluyum. Bir an bile bu formayı giydiğim için pişmanlık yaşamayacağım” ifadelerini kullanmıştı.
İlk sezonunda ortaya koyduğu performansla sarı-lacivertli taraftarın en çok güvendiği isimlerden biri haline gelen Kerem Aktürkoğlu’nun gelecek sezon da takımın hücum yükünü taşıması bekleniyor.
Son Dakika › Spor › Kerem Aktürkoğlu kariyer rekorunu kırdı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?