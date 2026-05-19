Kerem Aktürkoğlu kariyer rekorunu kırdı

19.05.2026 10:15
Fenerbahçe formasıyla bu sezon 15 gol ve 10 asist üreten Kerem Aktürkoğlu, kariyerinin en skorer sezonunu yaşadı. Milli futbolcu toplam 25 gole doğrudan katkı sağlayarak kendi rekorunu kırdı.

Sezon başında Benfica’dan Fenerbahçe’ye transfer olan Kerem Aktürkoğlu, sarı-lacivertli formayla kariyerinin en skorer sezonunu yaşadı.

25 GOLE DOĞRUDAN KATKI

Milli futbolcu bu sezon gösterdiği performansla takımın hücum hattındaki en etkili isimlerden biri oldu. Kerem Aktürkoğlu, 15 gol ve 10 asistlik performansıyla toplam 25 gole doğrudan katkı sağladı.

KARİYERİNİN EN VERİMLİ SEZONU

Yıldız futbolcu böylece Süper Lig kariyerindeki en yüksek skor katkısına ulaştı.

Kerem daha önce Galatasaray formasıyla:

  • 2022-2023 sezonunda 10 gol, 13 asistle 23 katkı
  • 2023-2024 sezonunda ise 15 gol, 8 asistle yine 23 katkı üretmişti.

Fenerbahçe’de ise bu rakamı geride bırakarak kariyer rekorunu kırdı.

ELEŞTİRİLERE İSTATİSTİKLERLE CEVAP VERDİ

Sezon içinde zaman zaman eleştirilerin hedefi olan Kerem Aktürkoğlu, performansıyla dikkat çekmeyi başardı. Milli yıldız özellikle kritik maçlardaki skor katkısıyla ön plana çıktı.

“PİŞMANLIK YAŞAMAYACAĞIM”

Kerem Aktürkoğlu, Eyüpspor maçı sonrası yaptığı açıklamada Fenerbahçe tercihiyle ilgili dikkat çeken sözler kullanmıştı. Milli futbolcu, “Fenerbahçe forması giydiğim için mutlu ve gururluyum. Bir an bile bu formayı giydiğim için pişmanlık yaşamayacağım” ifadelerini kullanmıştı.

TARAFTARIN EN GÜVENDİĞİ İSİMLERDEN OLDU

İlk sezonunda ortaya koyduğu performansla sarı-lacivertli taraftarın en çok güvendiği isimlerden biri haline gelen Kerem Aktürkoğlu’nun gelecek sezon da takımın hücum yükünü taşıması bekleniyor.

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2026 10:34:01. #7.12#
