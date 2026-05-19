ABD'de 3 kişinin öldüğü cami saldırısıyla ilgili Trump'tan ilk açıklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD'de 3 kişinin öldüğü cami saldırısıyla ilgili Trump'tan ilk açıklama

19.05.2026 08:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin San Diego şehrindeki en büyük camiye düzenlenen silahlı saldırıda, aralarında bir güvenlik görevlisinin de bulunduğu üç kişi hayatını kaybetti. Polis, saldırıyı nefret suçu kapsamında soruştururken ABD Başkanı Donald Trump da saldırıyı “korkunç bir durum” olarak değerlendirdi.

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki San Diego İslam Merkezi'ne iki kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, cami ve çevresi güvenlik çemberine alındı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olaya ilişkin polisten de açıklama geldi. ABD polisi, saldırıda en az üç kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Saldırı sırasında camide ve merkez bünyesindeki okulda bulunan çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

ABD'de 3 kişinin öldüğü cami saldırısıyla ilgili Trump'tan ilk açıklama

SALDIRGANLARI POLİS ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Kanlı saldırıyla ilgili ABD saldırıya geçerken yeni detaylar ortaya çıktı. Yerel kaynaklar, güvenlik güçlerinin söz konusu saldırıya müdahale sırasında 2 şüpheliyi etkisiz hale getirdiğini açıkladı. Ayrıca merkezde bulunan okulun tahliye edildiği ve çok sayıda çocuğun güvenli şekilde bölgeden çıkarıldığı aktarıldı. San Diego’nun en büyük camisi olan merkezde herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olup olmadığını ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

ABD'de 3 kişinin öldüğü cami saldırısıyla ilgili Trump'tan ilk açıklama

TRUMP'TAN İLK AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump da saldırıyı “korkunç bir durum” olarak değerlendirdi.

ABD'de 3 kişinin öldüğü cami saldırısıyla ilgili Trump'tan ilk açıklama

ACİL DURUM PROSEDÜRLERİ DEVREYE ALINDI

Öte yandan San Diego'daki Sharp Memorial Hastanesi'nden bir yetkili, yaralıların hastaneye kabul edildiğini belirtti. Sharp Memorial Hastanesi Sözcüsü Alicia Cook, "Acil durum prosedürlerimiz devreye sokuldu ve olaya müdahale etmek için San Diego yetkilileri ve diğer kaynaklarla koordinasyon içindeyiz" dedi. 

Gündem, Dünya, Cami, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'de 3 kişinin öldüğü cami saldırısıyla ilgili Trump'tan ilk açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burası ne Kars ne de Muş Mayıs ortasında lapa lapa kar yağdı Burası ne Kars ne de Muş! Mayıs ortasında lapa lapa kar yağdı
Hablemitoğlu suikastı davası 14 Ekim’e ertelendi Hablemitoğlu suikastı davası 14 Ekim'e ertelendi
Adana’da bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı Adana'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
TÜVTÜRK personeliyle dalga geçmek isteyen Rus kadın, ters köşe oldu TÜVTÜRK personeliyle dalga geçmek isteyen Rus kadın, ters köşe oldu
Emeklileri heyecanlandıran söylenti: En az yüzde 50 zam yapılacak Emeklileri heyecanlandıran söylenti: En az yüzde 50 zam yapılacak
Butik işletmecisi iş yerinde ölü bulundu Butik işletmecisi iş yerinde ölü bulundu
Çin’de 5.2 büyüklüğünde deprem 2 kişi hayatını kaybetti Çin'de 5.2 büyüklüğünde deprem! 2 kişi hayatını kaybetti
Elazığ’da sahte yoğun bakım çetesi çökertildi Elazığ'da sahte yoğun bakım çetesi çökertildi
Belediye çalışanı ilçe meydanındaki silahlı saldırıda öldürüldü Belediye çalışanı ilçe meydanındaki silahlı saldırıda öldürüldü
Türkiye’den Sumud filosuna müdahale eden İsrail’e sert tepki: Yeni bir korsanlık eylemi Türkiye'den Sumud filosuna müdahale eden İsrail'e sert tepki: Yeni bir korsanlık eylemi
CHP’nin Gölge Adalet Bakanı Boyunsuz: Hakim ve savcılık sınavlarına mülakatlarda elenenleri çağıracağız CHP'nin Gölge Adalet Bakanı Boyunsuz: Hakim ve savcılık sınavlarına mülakatlarda elenenleri çağıracağız
İstanbul’da kırmızı bültenle ve difüzyon mesajıyla aranan 14 kişi yakalandı İstanbul'da kırmızı bültenle ve difüzyon mesajıyla aranan 14 kişi yakalandı

09:08
Mersin’de 6 kişiyi öldüren cani yakalanacağını anlayınca intihar etti
Mersin'de 6 kişiyi öldüren cani yakalanacağını anlayınca intihar etti
08:53
Aziz Yıldırım’dan bomba Asensio kararı
Aziz Yıldırım'dan bomba Asensio kararı
08:40
Gabriel Sara’ya gece yarısı şoku Bunu kimse beklemiyordu
Gabriel Sara'ya gece yarısı şoku! Bunu kimse beklemiyordu
08:27
Küllerinden doğan milletin ilk adımı: 19 Mayıs 1919
Küllerinden doğan milletin ilk adımı: 19 Mayıs 1919
08:27
Beşiktaş’tan Domenico Tedesco bombası
Beşiktaş'tan Domenico Tedesco bombası
06:10
Mersin’de 6 kişiyi öldüren saldırganla ilgili valilikten açıklama: Madde bağımlısı ve psikiyatrik tanıları var
Mersin'de 6 kişiyi öldüren saldırganla ilgili valilikten açıklama: Madde bağımlısı ve psikiyatrik tanıları var
00:09
Son 1 adım Arsenal, tam 22 yıl sonra şampiyonluğa koşuyor
Son 1 adım! Arsenal, tam 22 yıl sonra şampiyonluğa koşuyor
23:21
Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic, İsrail’in büyükelçi atamasını reddetti
Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic, İsrail’in büyükelçi atamasını reddetti
23:05
Kaliforniya’da camiye silahlı saldırı: 3 ölü, çok sayıda yaralı var
Kaliforniya'da camiye silahlı saldırı: 3 ölü, çok sayıda yaralı var
22:33
Mersin’de 6 kişiyi katledip kaçan zanlıdan ilk ipucu Arabası bulundu
Mersin'de 6 kişiyi katledip kaçan zanlıdan ilk ipucu! Arabası bulundu
22:26
Trump saldırıyı erteledi, İran’dan ilk açıklama geldi
Trump saldırıyı erteledi, İran’dan ilk açıklama geldi
22:19
Almanya, Türkiye’ye patriot ve 150 asker gönderiyor
Almanya, Türkiye’ye patriot ve 150 asker gönderiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2026 09:24:32. #7.13#
SON DAKİKA: ABD'de 3 kişinin öldüğü cami saldırısıyla ilgili Trump'tan ilk açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.