Adana'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adana'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Haberin Videosunu İzleyin
Adana\'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
18.05.2026 12:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Adana\'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Haber Videosu

Adana'nın Yüreğir ilçesinde Suriye uyruklu iki grup arasında çıkan bıçak ve satırlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Adana'da iki grup arasında çıkan bıçak ve satırlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Olay, gece saatlerinde Yüreğir ilçesi Doğankent Gazipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü, taraflar birbirlerine bıçak ve satırlarla saldırdı. Kavgada Z.E. ile ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 

KAVGAYA KARIŞAN ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Ekiplerin yaptığı kontrollerde Z.E.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer yaralılar ise ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Z.E.'nin cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

Jandarma ekipleri kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Döviz bürosuna girip peş peşe tetiğe bastı Ölüm kalım mücadelesi kamerada Döviz bürosuna girip peş peşe tetiğe bastı! Ölüm kalım mücadelesi kamerada
Polisin dikkati suikastı önledi Çantasından kalaşnikof, telefonundan konum çıktı Polisin dikkati suikastı önledi! Çantasından kalaşnikof, telefonundan konum çıktı
Gökhan Cumalı dosyası yeniden açıldı Tutuklama sonrası gözler eski ihalelerde Gökhan Cumalı dosyası yeniden açıldı! Tutuklama sonrası gözler eski ihalelerde
Tekirdağ Çorlu’da çıkan çatışmada 2 polis memuru şehit oldu Tekirdağ Çorlu'da çıkan çatışmada 2 polis memuru şehit oldu
Mert Hakan Yandaş, cezaevindeki koğuş arkadaşının düğününe katıldı Masadaki detaya dikkat Mert Hakan Yandaş, cezaevindeki koğuş arkadaşının düğününe katıldı! Masadaki detaya dikkat
Kadın üyenin sorusuna Aziz Yıldırım’dan olay cevap: Savaşa gidiyoruz savaşa Kadın üyenin sorusuna Aziz Yıldırım'dan olay cevap: Savaşa gidiyoruz savaşa!

11:57
Survivor’da bacağını kaybeden yarışmacının son hali
Survivor'da bacağını kaybeden yarışmacının son hali
11:29
İran, savaşı sona erdirmeye yönelik revize edilmiş teklifini ABD’ye iletti
İran, savaşı sona erdirmeye yönelik revize edilmiş teklifini ABD'ye iletti
11:08
Terörsüz Türkiye yasasından ilk bilgiler Örgüt mensuplarına 2 ay süre tanınacak
Terörsüz Türkiye yasasından ilk bilgiler! Örgüt mensuplarına 2 ay süre tanınacak
10:43
İsrail, Gazze’ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu’na saldırdı
İsrail, Gazze'ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na saldırdı
10:22
Evinde onaysız araç şarj eden doktora 840 bin liralık “kaçak elektrik“ cezası
Evinde onaysız araç şarj eden doktora 840 bin liralık "kaçak elektrik" cezası
09:42
Aracını muayeneye sokacaklar dikkat: Zorunlu ekipman listesi genişletildi
Aracını muayeneye sokacaklar dikkat: Zorunlu ekipman listesi genişletildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 12:27:15. #.0.5#
SON DAKİKA: Adana'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.