Çin'de 5.2 büyüklüğünde deprem! 2 kişi hayatını kaybetti

18.05.2026 12:34  Güncelleme: 12:35
Çin’in Guangşi Cuang Özerk Bölgesi’nde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremde enkaz altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti. Arama kurtarma ekipleri göçük altında kalan 91 yaşındaki bir kişiyi ise sağ olarak kurtardı. Depremin ardından bölgede acil durum ilan edilirken, çok sayıda ekip çalışmalara sevk edildi.

DEPREM GECE YARISI MEYDANA GELDİ

Deprem, Guangşi Cuang Özerk Bölgesi’ne bağlı Liuzhou kentinin Liunan ilçesinde yerel saatle 00.21’de meydana geldi. Yerin 8 kilometre derinliğinde kaydedilen depremin ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

91 YAŞINDAKİ ADAM SAĞ KURTARILDI

Göçük altında kaldığı belirlenen 3 kişiden 2’sinin cansız bedenine ulaşıldı. Yerel afet yönetim merkezi tarafından yapılan açıklamada, kayıp olan 91 yaşındaki bir erkeğin ise saat 11.10 sıralarında enkaz altından sağ çıkarıldığı bildirildi. Sağlık durumunun stabil olduğu belirtilen yaşlı adamın hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Depremin ardından bölgeye çok sayıda acil durum, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Guangşi bölgesel deprem yardım merkezi gece saat 02.00 itibarıyla 3’üncü seviye acil durum ilan etti. Çin Acil Durum Yönetimi Bakanlığı’nın da kurtarma çalışmalarına destek için bölgeye özel ekip gönderdiği açıklandı.

Kaynak: DHA

