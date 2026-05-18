Çin\'de 5.2 büyüklüğünde deprem! 2 kişi hayatını kaybetti

Çin’in güneyindeki Guangşi Cuang Özerk Bölgesi’nde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremde enkaz altında kalan 2 kişi yaşamını yitirdi. Deprem sonrası başlatılan çalışmalarda bir kişi ise sağ olarak kurtarıldı.

DEPREM GECE YARISI MEYDANA GELDİ

Deprem, Guangşi Cuang Özerk Bölgesi’ne bağlı Liuzhou kentinin Liunan ilçesinde yerel saatle 00.21’de meydana geldi. Yerin 8 kilometre derinliğinde kaydedilen depremin ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

91 YAŞINDAKİ ADAM SAĞ KURTARILDI

Göçük altında kaldığı belirlenen 3 kişiden 2’sinin cansız bedenine ulaşıldı. Yerel afet yönetim merkezi tarafından yapılan açıklamada, kayıp olan 91 yaşındaki bir erkeğin ise saat 11.10 sıralarında enkaz altından sağ çıkarıldığı bildirildi. Sağlık durumunun stabil olduğu belirtilen yaşlı adamın hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Depremin ardından bölgeye çok sayıda acil durum, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Guangşi bölgesel deprem yardım merkezi gece saat 02.00 itibarıyla 3’üncü seviye acil durum ilan etti. Çin Acil Durum Yönetimi Bakanlığı’nın da kurtarma çalışmalarına destek için bölgeye özel ekip gönderdiği açıklandı.