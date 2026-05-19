Mersin'de 6 kişiyi öldüren cani yakalanacağını anlayınca intihar etti
Mersin'de 6 kişiyi öldüren cani yakalanacağını anlayınca intihar etti

19.05.2026 09:08
Mersin'in Tarsus ve Çamlıyayla ilçelerinde eski eşinin de aralarında bulunduğu 6 kişiyi silahla vurarak öldüren caninin saklandığı ev tespit edildi. Adrese yapılan operasyonda katil Metin Ö. yakalanacağını anlayınca yanındaki silahla intihar etti.

Mersin'in Tarsus ve Çamlıyayla ilçelerinde dün kan donduran bir olay yaşandı. Eski eşi dahil 6 kişiyi öldüren ve ormanlık alana kaçtığı değerlendirilen katil katil Metin Ö.'nün (37) yakalanması için operasyon sabaha kadar sürdü. Jandarma ekiplerinin yaptığı arama çalışmalarında şüphelinin Karakütük Mahallesi'nin kırsalında Çokak mevkiinde bir evde olduğunu belirledi. Yapılan operasyonda şüpheli yakalanacağını anlayınca yanındaki silahla intihar etti.

6 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ, 8 KİŞİYİ YARALADI

Metin, yaklaşık 1 yıl önce çalıştığı Tarsus ilçesine bağlı Kadelli Mahallesi'ndeki kasap ve lokantada tabanca ile ateş ederek çalışan Ahmet Ercan ile iş yeri sahibi Sabri Pan'ı öldürdü. 

Olay yerinden 01 B 9171 plakalı beyaz renkli otomobiliyle kaçan şüpheli, Yeniköy Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda tır şoförü Gökay Selfioğlu'nu da vurarak öldürdü. Kaçmaya devam eden şüpheli, Çamlıyayla ilçesi Darıpınarı Mahallesi'nde yol kenarında yürüyen eski eşi Arzu Özden'i tabanca ile vurarak, Yeniköy Mahallesi'nde Abdullah Koca'yı ise motosikletle şarampole yuvarlayarak öldürdü. 

Kaçmaya devam eden şüpheli, Karakütük Mahallesi'nde çobanlık yapan gençlerden Yusuf Oktay'ı öldürdü. Şüpheli, saldırıları sırasında güzergah üzerindeki 8 kişiyi de yaraladı. Yaralılar, ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi başta olmak üzere çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. 

SAKLANDIĞI EVE OPERASYON YAPILDI

6 kişinin öldüğü, 8 kişinin de yaralandığı vahşetin ardından şüphelinin yakalanması için bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Kaçan şüpheliyi yakalamak için helikopter destekli çalışmalar sürerken, zanlının kaçtığı 01 B 9171 plakalı otomobile Karakütük Mahallesi kırsalında ulaşıldı.

Ormanlık alana kaçtığı değerlendirilen şüphelinin yakalanması için operasyon sabah kadar sürdü. Jandarma ekiplerinin yaptığı arama çalışmalarında şüphelinin Karakütük Mahallesi'nin kırsalında Çokak mevkiinde bir evde olduğunu belirledi. 

İNTİHAR ETTİ

Yapılan operasyonda şüpheli yakalanacağını anlayınca yanındaki silahla intihar etti.

MADDE BAĞIMLISI VE ÇEŞİTLİ PSİKİYATRİK TANILARI VAR

Mersin Valiliği'nden yapılan açıklamada ayrıca şüphelinin yasaklı madde bağımlılığı nedeniyle birçok kez hastane kaydının bulunduğu ve çeşitli psikiyatrik tanılarının tespit edildiği belirtildi. Olayla ilgili adli ve idari sürecin devam ettiği, güvenlik birimlerinin çalışmalarını titizlikle sürdürdüğü kaydedildi.

Valilik açıklamasında, hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılara ise acil şifa dileğinde bulunuldu.

"TELEFON ÇIKARACAK SANIYORDUK, TABANCA ÇIKARDI"

Lokantada çalışan ve saldırıdan yaralı kurtulan Mehmet Han Topal ise, yaşanan korku dolu anları anlattı. Topal, "Dükkanda çalışıyorduk, paket servisimiz vardı, onu hazırlıyordum. Metin ağabey geldi, dükkana giriş yaptı. Ben de dedim 'Hısım hoş geldin'. Hiç ses, tepki vermedi. Sabri ağabey de işte normal terazinin orada sucuk mu, et mi ne de tartıyordu. Biz de telefon falan çıkaracak sanıyorduk, birden tabancayı çıkardı, çat ağzına verdi. Ben yere eğiliyordum, sıktı bana. Kulağımın buradan geçti zaten. Ondan sonra Sabri ağabeye sıktı, boynuna sıkmış. Sonra geldi bir tane de tezgahın üstünden bana sıktı. Kalçama geldi. İçeriye gitmiş, Ahmet'e sıkmış çocuğun kafasına. Ondan sonra ben can havliyle dışarıya attım kendimi, arkadaşlara haber verdim. Ondan sonra kaçmış gitmiş" dedi.

Öte yandan, cenazelerin tamamı Tarsus Devlet Hastanesi morguna getirildi.

    Yorumlar (1)

  • Muhammet özmen Muhammet özmen:
    Allah rahmet eylesin yaralılara acil şifalar diliyorum 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
