Necip Uysal'dan futbola veda - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Necip Uysal'dan futbola veda

Necip Uysal\'dan futbola veda
18.05.2026 13:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş’ın altyapısından yetişen ve 22 yıl siyah-beyazlı formayı giyen Necip Uysal, futbolculuk kariyerini noktaladı. Tecrübeli futbolcu kariyerine 466 maç ve 8 kupayla veda etti.

Beşiktaş’ın altyapısından yetişen ve yıllarca siyah-beyazlı formayı terleten Necip Uysal, futbolculuk kariyerini resmen noktaladı.

SEZON ORTASINDA KADRO DIŞI KALMIŞTI

Sezon ortasında kadro dışı bırakılan ve uzun süredir takımdan ayrı çalışan Necip Uysal, futbolu bırakma kararını uygulamaya koydu. Tecrübeli futbolcu, Aralık 2025’te sezon sonunda kariyerini sonlandıracağını açıklamıştı.

22 YILLIK BEŞİKTAŞ KARİYERİ

Henüz 12 yaşında Beşiktaş altyapısına katılan Necip Uysal, siyah-beyazlı kulüpte toplam 22 yıl geçirdi. 35 yaşındaki futbolcu Beşiktaş formasıyla 466 resmi karşılaşmaya çıktı.

18 TEKNİK DİREKTÖRLE ÇALIŞTI

Necip Uysal, Beşiktaş kariyerinde tam 18 teknik direktör ve 6 farklı başkanla çalışma fırsatı yaşadı. Siyah-beyazlı takımın son yıllardaki en önemli sembol isimlerinden biri olarak gösterildi.

VEDA SÖZLERİ DUYGULANDIRMIŞTI

Necip Uysal, Aralık ayında yaptığı açıklamada duygusal ifadeler kullanmıştı. Tecrübeli futbolcu, “İleride çocuklarıma ‘Babanız hiçbir şeyi yarım bırakmadı’ diyebilmek için sezon sonuna kadar antrenmanlarıma devam edeceğim. Kariyerime bu forma altında nokta koyacağım. Sonu böyle olsun istemezdim” sözleriyle dikkat çekmişti.

KUPALARLA DOLU KARİYER

  • Necip Uysal, Beşiktaş kariyerinde:
  • 3 Süper Lig şampiyonluğu
  • 3 Türkiye Kupası
  • 2 Süper Kupa kazandı.

Siyah-beyazlı taraftarların uzun yıllar unutmayacağı isimlerden biri olan Necip Uysal, futbol kariyerini Beşiktaş forması altında tamamladı.

Necip Uysal, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Necip Uysal'dan futbola veda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Demir çubukla arayıp buluyor, günde 40 kilo topluyor: Evini, arabasını ve arsasını aldı bile Demir çubukla arayıp buluyor, günde 40 kilo topluyor: Evini, arabasını ve arsasını aldı bile
Husumetli yaşlılar arasındaki kavga ölümle bitti Husumetli yaşlılar arasındaki kavga ölümle bitti
Fethiye’de çıkan orman yangını korkuttu Fethiye'de çıkan orman yangını korkuttu
Fenerbahçe transferi bitiriyor Andrew Robertson ile anlaşıldı Fenerbahçe transferi bitiriyor! Andrew Robertson ile anlaşıldı
Rasim Ozan Kütahyalı’nın 244 sayfalık ifadesi 46,5 milyonluk para hareketine böyle yanıt verdi Rasim Ozan Kütahyalı'nın 244 sayfalık ifadesi! 46,5 milyonluk para hareketine böyle yanıt verdi
Çekyattan düşen Bertuğ öldü, sinir krizi geçirip hastaneden ayrılan babası kazada hayatını kaybetti Çekyattan düşen Bertuğ öldü, sinir krizi geçirip hastaneden ayrılan babası kazada hayatını kaybetti
Bolu’da yabancı uyruklu şahıs kendisini uyaran polislere saldırdı Bolu’da yabancı uyruklu şahıs kendisini uyaran polislere saldırdı

14:11
Fenerbahçe yeni Arda Güler’ini buldu
Fenerbahçe yeni Arda Güler'ini buldu
13:42
Dedesinin cenazesinde TikTok çeken Melek Bal: Pişman değilim
Dedesinin cenazesinde TikTok çeken Melek Bal: Pişman değilim
13:09
Türkiye’den Sumud filosuna müdahale eden İsrail’e sert tepki: Yeni bir korsanlık eylemi
Türkiye'den Sumud filosuna müdahale eden İsrail'e sert tepki: Yeni bir korsanlık eylemi
12:36
Emeklileri heyecanlandıran söylenti: En az yüzde 50 zam yapılacak
Emeklileri heyecanlandıran söylenti: En az yüzde 50 zam yapılacak
11:29
İran, savaşı sona erdirmeye yönelik revize edilmiş teklifini ABD’ye iletti
İran, savaşı sona erdirmeye yönelik revize edilmiş teklifini ABD'ye iletti
11:27
Burası ne Kars ne de Muş Mayıs ortasında lapa lapa kar yağdı
Burası ne Kars ne de Muş! Mayıs ortasında lapa lapa kar yağdı
11:08
Terörsüz Türkiye yasasından ilk bilgiler Örgüt mensuplarına 2 ay süre tanınacak
Terörsüz Türkiye yasasından ilk bilgiler! Örgüt mensuplarına 2 ay süre tanınacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 14:18:57. #7.13#
SON DAKİKA: Necip Uysal'dan futbola veda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.