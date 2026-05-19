Beşiktaş\'tan Domenico Tedesco bombası

Beşiktaş’ta Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışları hız kazandı. Siyah-beyazlı kulüpte gündeme gelen son isim ise Domenico Tedesco oldu.

SERGEN YALÇIN SONRASI YENİ HOCA ARANIYOR

Sezonu Süper Lig’de dördüncü sırada tamamlayan Beşiktaş’ta Sergen Yalçın dönemi resmen sona erdi. Başkan Serdal Adalı ile yapılan görüşmenin ardından ayrılık kararı alınırken yönetim vakit kaybetmeden yeni teknik direktör çalışmalarına başladı.

TEDESCO İSMİ ÖNE ÇIKTI

Bu süreçte gündeme gelen isimlerden biri de Alman teknik adam Domenico Tedesco oldu. Tedesco’nun menajerler aracılığıyla siyah-beyazlı kulübe önerildiği öğrenildi.

FENERBAHÇE DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Domenico Tedesco’nun yaklaşık 2-3 hafta önce Fenerbahçe ile yollarını ayırması ise dikkat çekti. Sarı-lacivertli taraftarların önemli bir bölümünün yeniden takımın başında görmek istediği Alman teknik adamın şimdi Beşiktaş’ın gündemine gelmesi futbol kamuoyunda şaşkınlık yarattı.

FENERBAHÇE TARAFTARI ÇOK İSTİYORDU

Modern futbol anlayışı ve hücum odaklı sistemiyle tanınan Tedesco’ya Fenerbahçe taraftarları büyük destek veriyordu. Özellikle genç oyuncularla kurduğu iletişim ve agresif oyun yapısı nedeniyle Alman teknik adam taraftarın favori isimlerinden biri olmuştu.

AVRUPA’DA ÖNEMLİ TAKIMLAR ÇALIŞTIRDI

38 yaşındaki teknik adam kariyerinde Schalke, Leipzig ve Belçika Milli Takımı gibi önemli ekiplerde görev yaptı. Tedesco’nun geleceğiyle ilgili kararın kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.