Küllerinden doğan milletin ilk adımı: 19 Mayıs 1919
Küllerinden doğan milletin ilk adımı: 19 Mayıs 1919

Küllerinden doğan milletin ilk adımı: 19 Mayıs 1919
19.05.2026 08:27
Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak başlattığı bağımsızlık yürüyüşü, Türk milletinin kaderini değiştirdi. İşgal altındaki bir milletin küllerinden yeniden doğduğu o tarihi gün, aradan geçen 107 yıla rağmen aynı inanç ve aynı ruhla yaşatılmaya devam ediyor.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a ayak basmasıyla başlayan Milli Mücadele’nin üzerinden 107 yıl geçti. Türk milletinin bağımsızlık meşalesini yaktığı bu tarihi gün, yalnızca bir kurtuluş hareketinin başlangıcı değil, aynı zamanda millet iradesinin ayağa kalkışının sembolü oldu.

Osmanlı Devleti’nin Mondros Mütarekesi’nin ardından ağır işgal koşulları altında bulunduğu dönemde Anadolu’nun dört bir yanında direniş ruhu filizlenmeye başladı. Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkışı ise bu direnişi örgütlü bir kurtuluş mücadelesine dönüştüren ilk adım olarak tarihe geçti.

TÜRK MİLLETİNİN KADERİNİ DEĞİŞTİREN GÜN

19 Mayıs 1919, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin başlangıç tarihi olarak kabul ediliyor. İşgal kuvvetlerine, saltanat düzenine ve teslimiyet anlayışına karşı yükselen direnişin sembolü olan bu tarih, Anadolu’da başlayacak destansı mücadelenin ilk kıvılcımı oldu.

Mustafa Kemal Atatürk, yıllar sonra kaleme aldığı “Nutuk” adlı eserine şu sözlerle başladı:

“1919 senesi Mayısının 19’uncu günü Samsun’a çıktım.”

Bu sözler yalnızca bir tarihin değil, yeniden ayağa kalkacak bir milletin doğuşunun da ilanı olarak hafızalara kazındı.

O SADECE BİR GÖREV İÇİN DEĞİL, BİR MİLLET İÇİN YOLA ÇIKTI

Mustafa Kemal Paşa, 9. Ordu Müfettişi olarak geniş yetkilerle Samsun’a gönderildiğinde görünürdeki görevi bölgede yaşanan karışıklıkları bastırmaktı. Ancak onun zihninde çok daha büyük bir hedef vardı: Kayıtsız şartsız millet egemenliğine dayanan bağımsız bir Türk devleti kurmak.

İşgal altındaki bir ülkede umutların tükenmeye başladığı dönemde Atatürk’ün Samsun’a çıkışı, Türk milletine yeniden ayağa kalkma cesareti verdi. Anadolu’da başlayan kurtuluş ateşi kısa sürede tüm yurda yayıldı.

ATATÜRK’TEN TÜRK GENÇLİĞİNE EN BÜYÜK ARMAĞAN

Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletinin bağımsızlık yolunda attığı bu tarihi adımı gençlere emanet etti. Bu nedenle 19 Mayıs, yalnızca bir tarih değil, aynı zamanda gençliğe duyulan güvenin simgesi oldu.

İlk kez 1926 yılında “Gazi Günü” adıyla Samsun’da kutlanan bayram, 1935 yılında “Atatürk Günü” olarak resmiyet kazandı. Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün öncülüğünde Fenerbahçe Stadı’nda gerçekleştirilen kutlamalar, Galatasaray ve Fenerbahçeli sporcuların katılımıyla büyük bir spor şölenine dönüştü.

Daha sonra düzenlenen Spor Kongresi’nde Beşiktaş Kurucu Üyesi Ahmet Fetgeri Aşeni’nin önerisiyle bayramın tüm gençliğe ithaf edilmesi kabul edildi. Atatürk’ün onayıyla yasalaşan düzenleme sonucunda 19 Mayıs, “Gençlik ve Spor Bayramı” adını aldı.

1980 darbesinin ardından bayramın adı bugünkü haliyle “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı” olarak değiştirildi.

107 YILDIR 19 MAYIS RUHU TÜM TÜRKİYE’DE YAŞIYOR

Aradan geçen 107 yıla rağmen 19 Mayıs’ın taşıdığı anlam ilk günkü gibi korunuyor. Başkent Ankara başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanında ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde düzenlenen törenler, yürüyüşler ve gençlik etkinlikleriyle bağımsızlık ruhu yaşatılmaya devam ediyor.

Türk gençliği, Atatürk’ün emanet ettiği bu anlamlı günü aynı kararlılık ve aynı inançla geleceğe taşımayı sürdürüyor.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Hakim ATMACA Hakim ATMACA:
    Hesaplar yapılır insanoğlu tarafından ama şüphesiz son hesabı İllahi kudret yapar 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
