Samsun\'da butik işletmecisi işyerinde ölü bulundu

Samsun'da butik işletmecisi bir şahıs, işyerinde ölü bulundu.

Olay, İlkadım ilçesi Uludağ Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, butik sahibi olan İbrahim Bal (52), çalışanı tarafından işyerinde hareketsiz halde bulundu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde İbrahim Bal'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Eşinden ayrı yaşadığı öğrenilen Bal'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na kaldırıldı - SAMSUN