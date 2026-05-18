Mersin'de Silahlı Katliam: 6 Ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mersin'de Silahlı Katliam: 6 Ölü

Mersin\'de Silahlı Katliam: 6 Ölü
18.05.2026 22:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarsus ve Çamlıyayla'da bir zanlının 6 kişiyi öldürmesi sonucu halk tedirgin. Zanlı henüz yakalanamadı.

Mersin'in Tarsus ve Çamlıyayla ilçelerinde eski eşinin de aralarında olduğu 6 kişiyi farklı yerlerde silahla vurarak öldüren zanlıyı kovalayan Kaburgediği Mahallesi Muhtarı İsa Gürbüz, yaşananları anlattı. Muhtar Gürbüz, "Direkt adam öldürmek için buraya gelmiş. Bizim ufak market dükkanımız var. Orada arabayla yavaşça duruyor, camı indiriyor, silahı çıkarıp çocuğun direkt karnına sıkıyor, devam ediyor" dedi.

Edinilen bilgiye göre, Metin Ö. (37), bugün yaklaşık 1 yıl önce çalıştığı Tarsus ilçesine bağlı Kadelli Mahallesi'ndeki kasap ve lokantada tabanca ile ateş ederek çalışan Ahmet Ercan ile iş yeri sahibi Sabri Pan'ı öldürdü. Olay yerinden 01 B 9171 plakalı beyaz renkli otomobiliyle kaçan şüpheli, Yeniköy Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda tır şoförü Gökay Selfioğlu'nu da vurarak öldürdü. Kaçmaya devam eden şüpheli, Çamlıyayla ilçesi Darıpınarı Mahallesi'nde yol kenarında yürüyen eski eşi Arzu Özden'i tabanca ile vurarak, Yeniköy Mahallesi'nde Abdullah Koca'yı ise motosikletle şarampole yuvarlayarak öldürdü. Kaçmaya devam eden şüpheli, Karakütük Mahallesi'nde çobanlık yapan gençlerden Yusuf Oktay'ı öldürdü. Şüpheli, saldırıları sırasında güzergah üzerindeki 8 kişiyi de yaraladı. Yaralılar, ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi başta olmak üzere çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. 6 kişinin öldüğü, 8 kişinin de yaralandığı vahşetin ardından şüphelinin yakalanması için bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Kaçan şüpheliyi yakalamak için helikopter destekli çalışmalar sürerken, zanlının kaçtığı 01 B 9171 plakalı otomobile Karakütük Mahallesi kırsalında ulaşıldı. Ormanlık alana kaçtığı değerlendirilen şüphelinin yakalanması için operasyonun devam ettiği öğrenildi.

"Silahı çıkarıp çocuğun direkt karnına sıkıyor, devam ediyor"

Köyleri ve bölgelerinde katliam gibi ciddi bir olay yaşandığını belirten Kaburgediği Mahallesi Muhtarı İsa Gürbüz, "Direkt adam öldürmek için buraya gelmiş. Yukarıdan aşağı insanları silah kullanarak, ateşleye ateşleye gelmiş ve hiçbir zaman boşa atmamış. Yani şahsı görmeden sıkmıyor. Bizim oradan geldi, dükkanımızın önünde çocuk da bir şey alacak sandı. Bizim ufak market dükkanımız var. Orada arabayla yavaşça duruyor, camı indiriyor, silahı çıkarıp çocuğun direkt karnına sıkıyor, devam ediyor. Biz oradan bağırınca devam etti. Ben arabaya koştum silahı alayım diye. Baktım gitti. Arabayla arkasından devam ettik, yakalayamadık" dedi.

"Bölgede şu anda halk tedirgin, çünkü şahıs daha bulunamadı"

Şahsın köylerinden sonra akaryakıt istasyonuna gittiğini öğrendiğini anlatan Gürbüz, "Katliamı yapmış, ondan sonra yan taraf, ileride bir restoran var, ona sapmış. Orada iki kişiyi yaralamış. Petrolde üç kişiyi yaralamış. Üzücü bir olay, bölgemizde çok sık rastlanan bir vaka değil. Ben yaralılara şifa diliyorum. Ölenlerin ailelerine sabırlar, başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Allah sabırlar versin. Çok zor bir durumdu, zor bir süreçti. Yani halen kendimize gelemedik. Bölgede şu anda halk tedirgin, çünkü şahıs daha bulunamadı. Jandarmalar, emniyet teşkilatı, dronlar, havada karada arama tarama devam ediyor. Ama bizim bölge çalılık olduğundan bulunması biraz zor gibi geliyor. Zaten biz kendi, ben vatandaşlarıma söyledim, dışarı çıkmayın, ormana gitmeyin diye. Ondan ötürü işte biraz tedirginiz, vatandaşlar korkuyor. Böyle bir sürecimiz var. Biliyorum ki devletimiz güçlü. Çünkü bizim orada daha önce de bir vaka olmuştu. Çok kısa sürede, bir gün sonra Milli İstihbarat Teşkilatı'nın özel bir operasyonuyla oradaki şahıslar yakalandı. Ölü ele geçirildi. İnşallah bu da aynı olur. Bir an önce bulunur ve halk huzura kavuşur" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Cinayet, Olaylar, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de Silahlı Katliam: 6 Ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç üsteğmen kalp krizine yenik düştü Genç üsteğmen kalp krizine yenik düştü
Kabine üyelerinden “İyi ki Erdoğan“ paylaşımı Kabine üyelerinden "İyi ki Erdoğan" paylaşımı
Bodrum’da imam motosiklet kazasında hayatını kaybetti Bodrum'da imam motosiklet kazasında hayatını kaybetti
Libya’da 5 gündür çölde kaybolan genç sağ bulundu Libya'da 5 gündür çölde kaybolan genç sağ bulundu
Şehit polis Emrah Koç’tan geriye bu görüntüler kaldı Şehit polis Emrah Koç'tan geriye bu görüntüler kaldı
Epstein soruşturmasında yeni perde: Fransa’da 10 yeni mağdur ortaya çıktı Epstein soruşturmasında yeni perde: Fransa’da 10 yeni mağdur ortaya çıktı
Beyaz Saray duyurdu ABD ile Çin arasında piyasaları etkileyecek adım Beyaz Saray duyurdu! ABD ile Çin arasında piyasaları etkileyecek adım

22:12
Trump: Yarın İran’a yapılacak saldırıyı erteledim
Trump: Yarın İran'a yapılacak saldırıyı erteledim
21:53
Serdar Adalı’dan sonra bir açıklama da Şenol Güneş’ten: Başkan ne diyorsa o olur
Serdar Adalı'dan sonra bir açıklama da Şenol Güneş'ten: Başkan ne diyorsa o olur
21:47
Aydın’da samuray kılıcıyla sokağa çıkan genç kız dehşet saçtı
Aydın'da samuray kılıcıyla sokağa çıkan genç kız dehşet saçtı
21:30
Maldivler değil, Diyarbakır: Geçen yıl çöl gibiydi, bu yıl turkuaza büründü
Maldivler değil, Diyarbakır: Geçen yıl çöl gibiydi, bu yıl turkuaza büründü
20:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail’in Sumud Filosu’na saldırısını lanetliyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in Sumud Filosu'na saldırısını lanetliyorum
20:34
Mersin’deki saldırıda yaralanan restoran çalışanı: Telefon çıkaracağını sanarken birden tabancayı çıkardı
Mersin'deki saldırıda yaralanan restoran çalışanı: Telefon çıkaracağını sanarken birden tabancayı çıkardı
20:17
’Olmaz’ diyenlere inat ektiği İspanyol kirazını Avrupa’ya ihraç ediyor
'Olmaz' diyenlere inat ektiği İspanyol kirazını Avrupa'ya ihraç ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 22:45:18. #7.12#
SON DAKİKA: Mersin'de Silahlı Katliam: 6 Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.