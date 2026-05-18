Mersin\'de Silahlı Katliam: 6 Ölü

Mersin'in Tarsus ve Çamlıyayla ilçelerinde eski eşinin de aralarında olduğu 6 kişiyi farklı yerlerde silahla vurarak öldüren zanlıyı kovalayan Kaburgediği Mahallesi Muhtarı İsa Gürbüz, yaşananları anlattı. Muhtar Gürbüz, "Direkt adam öldürmek için buraya gelmiş. Bizim ufak market dükkanımız var. Orada arabayla yavaşça duruyor, camı indiriyor, silahı çıkarıp çocuğun direkt karnına sıkıyor, devam ediyor" dedi.

Edinilen bilgiye göre, Metin Ö. (37), bugün yaklaşık 1 yıl önce çalıştığı Tarsus ilçesine bağlı Kadelli Mahallesi'ndeki kasap ve lokantada tabanca ile ateş ederek çalışan Ahmet Ercan ile iş yeri sahibi Sabri Pan'ı öldürdü. Olay yerinden 01 B 9171 plakalı beyaz renkli otomobiliyle kaçan şüpheli, Yeniköy Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda tır şoförü Gökay Selfioğlu'nu da vurarak öldürdü. Kaçmaya devam eden şüpheli, Çamlıyayla ilçesi Darıpınarı Mahallesi'nde yol kenarında yürüyen eski eşi Arzu Özden'i tabanca ile vurarak, Yeniköy Mahallesi'nde Abdullah Koca'yı ise motosikletle şarampole yuvarlayarak öldürdü. Kaçmaya devam eden şüpheli, Karakütük Mahallesi'nde çobanlık yapan gençlerden Yusuf Oktay'ı öldürdü. Şüpheli, saldırıları sırasında güzergah üzerindeki 8 kişiyi de yaraladı. Yaralılar, ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi başta olmak üzere çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. 6 kişinin öldüğü, 8 kişinin de yaralandığı vahşetin ardından şüphelinin yakalanması için bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Kaçan şüpheliyi yakalamak için helikopter destekli çalışmalar sürerken, zanlının kaçtığı 01 B 9171 plakalı otomobile Karakütük Mahallesi kırsalında ulaşıldı. Ormanlık alana kaçtığı değerlendirilen şüphelinin yakalanması için operasyonun devam ettiği öğrenildi.

"Silahı çıkarıp çocuğun direkt karnına sıkıyor, devam ediyor"

Köyleri ve bölgelerinde katliam gibi ciddi bir olay yaşandığını belirten Kaburgediği Mahallesi Muhtarı İsa Gürbüz, "Direkt adam öldürmek için buraya gelmiş. Yukarıdan aşağı insanları silah kullanarak, ateşleye ateşleye gelmiş ve hiçbir zaman boşa atmamış. Yani şahsı görmeden sıkmıyor. Bizim oradan geldi, dükkanımızın önünde çocuk da bir şey alacak sandı. Bizim ufak market dükkanımız var. Orada arabayla yavaşça duruyor, camı indiriyor, silahı çıkarıp çocuğun direkt karnına sıkıyor, devam ediyor. Biz oradan bağırınca devam etti. Ben arabaya koştum silahı alayım diye. Baktım gitti. Arabayla arkasından devam ettik, yakalayamadık" dedi.

"Bölgede şu anda halk tedirgin, çünkü şahıs daha bulunamadı"

Şahsın köylerinden sonra akaryakıt istasyonuna gittiğini öğrendiğini anlatan Gürbüz, "Katliamı yapmış, ondan sonra yan taraf, ileride bir restoran var, ona sapmış. Orada iki kişiyi yaralamış. Petrolde üç kişiyi yaralamış. Üzücü bir olay, bölgemizde çok sık rastlanan bir vaka değil. Ben yaralılara şifa diliyorum. Ölenlerin ailelerine sabırlar, başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Allah sabırlar versin. Çok zor bir durumdu, zor bir süreçti. Yani halen kendimize gelemedik. Bölgede şu anda halk tedirgin, çünkü şahıs daha bulunamadı. Jandarmalar, emniyet teşkilatı, dronlar, havada karada arama tarama devam ediyor. Ama bizim bölge çalılık olduğundan bulunması biraz zor gibi geliyor. Zaten biz kendi, ben vatandaşlarıma söyledim, dışarı çıkmayın, ormana gitmeyin diye. Ondan ötürü işte biraz tedirginiz, vatandaşlar korkuyor. Böyle bir sürecimiz var. Biliyorum ki devletimiz güçlü. Çünkü bizim orada daha önce de bir vaka olmuştu. Çok kısa sürede, bir gün sonra Milli İstihbarat Teşkilatı'nın özel bir operasyonuyla oradaki şahıslar yakalandı. Ölü ele geçirildi. İnşallah bu da aynı olur. Bir an önce bulunur ve halk huzura kavuşur" diye konuştu. - MERSİN