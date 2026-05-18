Atletico\'ya veda eden Griezmann taraftardan özür diledi: Bir hata yaptım, aklım başıma geldi

Atletico Madrid’in yıldız futbolcusu Antoine Griezmann, Girona maçı sonrası taraftarlarına veda etti. Fransız yıldızın Barcelona transferiyle ilgili yaptığı itiraf ise geceye damga vurdu.

ATLETICO MADRID KAZANDI

LaLiga’nın 37. haftasında Atletico Madrid sahasında Girona’yı 1-0 mağlup etti. Diego Simeone’nin ekibine galibiyeti Ademola Lookman’ın attığı gol getirdi.

GRIEZMANN SON KEZ TARAFTARIN ÖNÜNE ÇIKTI

MLS ekibi Orlando City ile anlaşan Antoine Griezmann, Atletico Madrid taraftarı önündeki son maçına çıktı. Fransız yıldız mücadelede 90 dakika sahada kaldı.

“TEKRAR ÖZÜR DİLİYORUM”

Karşılaşmanın ardından düzenlenen törende taraftarlara seslenen Griezmann, Barcelona’ya transfer olduğu dönem için pişman olduğunu söyledi. Tecrübeli futbolcu, “Öncelikle burada olduğunuz için teşekkür etmek istiyorum. İkincisi ve daha önemlisi tekrar özür diliyorum. Burada ne kadar sevildiğimi fark etmemiştim, çok gençtim” dedi.

“BİR HATA YAPTIM”

Fransız yıldız sözlerinin devamında Barcelona’ya gitme kararını hata olarak gördüğünü belirtti. Griezmann, “Bir hata yaptım, aklım başıma geldi. Buraya geri dönmek ve tekrar keyif almak için elimden gelen her şeyi yaptım” ifadelerini kullandı.

BARCELONA’YA 120 MİLYON EUROYA GİTMİŞTİ

Antoine Griezmann, 2019 yılında Atletico Madrid’den Barcelona’ya 120 milyon euro bonservisle transfer olmuştu. Kısa süren Barcelona kariyerinin ardından yeniden Atletico Madrid’e dönen yıldız futbolcu, taraftarların sevgisini tekrar kazanmıştı.

ATLETICO TARİHİNE GEÇTİ

35 yaşındaki futbolcu Atletico Madrid formasıyla çıktığı 500 maçta 212 gol ve 100 asist kaydetti. Griezmann, kulüp tarihinin en önemli oyuncularından biri olarak gösteriliyor.