Atletico'ya veda eden Griezmann taraftardan özür diledi: Bir hata yaptım, aklım başıma geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Atletico'ya veda eden Griezmann taraftardan özür diledi: Bir hata yaptım, aklım başıma geldi

Atletico\'ya veda eden Griezmann taraftardan özür diledi: Bir hata yaptım, aklım başıma geldi
18.05.2026 11:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Atletico Madrid’e veda eden Antoine Griezmann, taraftarların önünde Barcelona transferi için özür diledi. Duygusal anlar yaşayan Fransız yıldız, “Bir hata yaptım, aklım başıma geldi” ifadelerini kullandı.

Atletico Madrid’in yıldız futbolcusu Antoine Griezmann, Girona maçı sonrası taraftarlarına veda etti. Fransız yıldızın Barcelona transferiyle ilgili yaptığı itiraf ise geceye damga vurdu.

ATLETICO MADRID KAZANDI

LaLiga’nın 37. haftasında Atletico Madrid sahasında Girona’yı 1-0 mağlup etti. Diego Simeone’nin ekibine galibiyeti Ademola Lookman’ın attığı gol getirdi.

GRIEZMANN SON KEZ TARAFTARIN ÖNÜNE ÇIKTI

MLS ekibi Orlando City ile anlaşan Antoine Griezmann, Atletico Madrid taraftarı önündeki son maçına çıktı. Fransız yıldız mücadelede 90 dakika sahada kaldı.

Atletico'ya veda eden Griezmann taraftardan özür diledi: Bir hata yaptım, aklım başıma geldi

“TEKRAR ÖZÜR DİLİYORUM”

Karşılaşmanın ardından düzenlenen törende taraftarlara seslenen Griezmann, Barcelona’ya transfer olduğu dönem için pişman olduğunu söyledi. Tecrübeli futbolcu, “Öncelikle burada olduğunuz için teşekkür etmek istiyorum. İkincisi ve daha önemlisi tekrar özür diliyorum. Burada ne kadar sevildiğimi fark etmemiştim, çok gençtim” dedi.

“BİR HATA YAPTIM”

Fransız yıldız sözlerinin devamında Barcelona’ya gitme kararını hata olarak gördüğünü belirtti. Griezmann, “Bir hata yaptım, aklım başıma geldi. Buraya geri dönmek ve tekrar keyif almak için elimden gelen her şeyi yaptım” ifadelerini kullandı.

Atletico'ya veda eden Griezmann taraftardan özür diledi: Bir hata yaptım, aklım başıma geldi

BARCELONA’YA 120 MİLYON EUROYA GİTMİŞTİ

Antoine Griezmann, 2019 yılında Atletico Madrid’den Barcelona’ya 120 milyon euro bonservisle transfer olmuştu. Kısa süren Barcelona kariyerinin ardından yeniden Atletico Madrid’e dönen yıldız futbolcu, taraftarların sevgisini tekrar kazanmıştı.

Atletico'ya veda eden Griezmann taraftardan özür diledi: Bir hata yaptım, aklım başıma geldi

ATLETICO TARİHİNE GEÇTİ

35 yaşındaki futbolcu Atletico Madrid formasıyla çıktığı 500 maçta 212 gol ve 100 asist kaydetti. Griezmann, kulüp tarihinin en önemli oyuncularından biri olarak gösteriliyor.

Antoine Griezmann, Atletico Madrid, Barcelona, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Atletico'ya veda eden Griezmann taraftardan özür diledi: Bir hata yaptım, aklım başıma geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Döviz bürosuna girip peş peşe tetiğe bastı Ölüm kalım mücadelesi kamerada Döviz bürosuna girip peş peşe tetiğe bastı! Ölüm kalım mücadelesi kamerada
Polisin dikkati suikastı önledi Çantasından kalaşnikof, telefonundan konum çıktı Polisin dikkati suikastı önledi! Çantasından kalaşnikof, telefonundan konum çıktı
Gökhan Cumalı dosyası yeniden açıldı Tutuklama sonrası gözler eski ihalelerde Gökhan Cumalı dosyası yeniden açıldı! Tutuklama sonrası gözler eski ihalelerde
Tekirdağ Çorlu’da çıkan çatışmada 2 polis memuru şehit oldu Tekirdağ Çorlu'da çıkan çatışmada 2 polis memuru şehit oldu
Mert Hakan Yandaş, cezaevindeki koğuş arkadaşının düğününe katıldı Masadaki detaya dikkat Mert Hakan Yandaş, cezaevindeki koğuş arkadaşının düğününe katıldı! Masadaki detaya dikkat
Kadın üyenin sorusuna Aziz Yıldırım’dan olay cevap: Savaşa gidiyoruz savaşa Kadın üyenin sorusuna Aziz Yıldırım'dan olay cevap: Savaşa gidiyoruz savaşa!
Beline takmak istediği silah ateş aldı, hayatını kaybetti Beline takmak istediği silah ateş aldı, hayatını kaybetti
Diyarbakır merkezli 23 ildeki uyuşturucu operasyonunda 279 tutuklama Diyarbakır merkezli 23 ildeki uyuşturucu operasyonunda 279 tutuklama
Uğurcan Çakır’ın abisini şoke edecek karar Uğurcan Çakır'ın abisini şoke edecek karar
Xabi Alonso, İngiliz devinin başına geçti Xabi Alonso, İngiliz devinin başına geçti

11:44
Jose Mourinho Real Madrid’e geri döndü
Jose Mourinho Real Madrid'e geri döndü
11:29
Pakistan, İran’ın savaşı sona erdirmeye yönelik revize edilmiş teklifini ABD’ye iletti
Pakistan, İran'ın savaşı sona erdirmeye yönelik revize edilmiş teklifini ABD'ye iletti
11:08
Terörsüz Türkiye yasasından ilk bilgiler Örgüt mensuplarına 2 ay süre tanınacak
Terörsüz Türkiye yasasından ilk bilgiler! Örgüt mensuplarına 2 ay süre tanınacak
10:49
Ağlayan rakibiyle dalga geçti, sonu fena oldu
Ağlayan rakibiyle dalga geçti, sonu fena oldu
10:43
İsrail, Gazze’ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu’na saldırdı
İsrail, Gazze'ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na saldırdı
10:37
Görüntü Türkiye’den Mezarlıkta bir garip olay: Cenazeyi gömüldüğü yerden çıkardılar
Görüntü Türkiye'den! Mezarlıkta bir garip olay: Cenazeyi gömüldüğü yerden çıkardılar
09:55
Cenazede TikTok videosu çeken isim, Umut Akyürek’in kızı çıktı
Cenazede TikTok videosu çeken isim, Umut Akyürek'in kızı çıktı
09:55
Zeynep Sönmez’den Tarihi Başarı
Zeynep Sönmez'den Tarihi Başarı
09:50
İfadesinde “Kredi kartı borçlarımı döndürüyordum“ diyen Rasim Ozan Kütahyalı’nın mal varlığı
İfadesinde "Kredi kartı borçlarımı döndürüyordum" diyen Rasim Ozan Kütahyalı'nın mal varlığı
09:42
Aracını muayeneye sokacaklar dikkat: Zorunlu ekipman listesi genişletildi
Aracını muayeneye sokacaklar dikkat: Zorunlu ekipman listesi genişletildi
09:35
Erdoğan talimatı vermişti, 20 ilde dev yasa dışı bahis operasyonu
Erdoğan talimatı vermişti, 20 ilde dev yasa dışı bahis operasyonu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 12:01:16. #7.12#
SON DAKİKA: Atletico'ya veda eden Griezmann taraftardan özür diledi: Bir hata yaptım, aklım başıma geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.