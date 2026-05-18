Sarıyer’de hastanede tedavi gören Kudret 10’uncu kattan düşerek öldü

18.05.2026 11:12
Gaziosmanpaşa'da göğsünden bıçaklanan Kudret Özcan hastanede tedavi gördükten sonra 10. kattan düşerek hayatını kaybetti. Polisin 8 suç kaydı bulunan Özcan'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Gaziosmanpaşa’da göğsünden bıçaklanan 21 yaşındaki Kudret Özcan, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındıktan sonra 10’uncu kattaki pencereden düşerek hayatını kaybetti.

SABAH SAATLERİNDE BIÇAKLANDI

Olay, 13 Mayıs Çarşamba günü saat 17.30 sıralarında Seyrantepe’de bulunan bir hastanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kudret Özcan, sabah saatlerinde Gaziosmanpaşa’da göğsünden bıçaklandıktan sonra saat 10.50 sıralarında ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede ilk müdahalesi yapılan Özcan, daha sonra genel cerrahi servisinde tedavi altına alındı.

10’UNCU KATTAN DÜŞTÜ

Tedavisinin sürdüğü sırada Özcan, akşam saatlerinde hastanenin 10’uncu katındaki pencereden aşağı düştü. Acil giriş kapısının önüne düşen genç için sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Yapılan kontrollerde Kudret Özcan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

8 SUÇ KAYDI BULUNUYOR

Olay yeri inceleme ekipleri ile Cumhuriyet Savcısının çalışmalarının ardından Özcan’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Kudret Özcan’ın poliste “Uyuşturucu madde kullanmak”, “Ateşli silahlar kanununa muhalefet” ve “Motosiklet hırsızlığı” gibi suçlardan 8 kaydı olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Gaziosmanpaşa, Hastane, Son Dakika

