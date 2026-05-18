Antalyaspor Küme Düştü, Taraftar Tepkili

SÜPER Lig'in son haftasında Kocaelispor'u 1-0 mağlup eden Antalyaspor, diğer maçlardan gelen sonuçların ardından küme düşmekten kurtulamadı. Maç sonrası büyük üzüntü yaşayan kırmızı-beyazlı taraftarlar, kulüp başkanı Rıza Perçin ve yönetime tepki gösterdi.

Antalyaspor, sahasında oynadığı karşılaşmada Kocaelispor'u 1-0 yenmesine rağmen puan tablosunda düşme hattında bulunan rakiplerinin aldığı sonuçlar nedeniyle Süper Lig'e veda etti. Maçın bitiş düdüğünün ardından tribünlerde büyük üzüntü yaşanırken, bazı taraftarların gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

'YÖNETİM İSTİFA' SLOGANLARI

Karşılaşmanın ardından stat çevresinde toplanan taraftarlar, sezon boyunca yapılan hataların takımı bu noktaya getirdiğini savunarak yönetime tepki gösterdi. Taraftarlar uzun süre "Yönetim istifa" sloganları atarken, Başkan Rıza Perçin'e yönelik eleştirilerde bulundu.

POLİS GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

Tepkilerin artması üzerine stat çevresinde polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. Taraftarlar ile güvenlik güçleri arasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, çok sayıda taraftar sosyal medya üzerinden de yönetime tepki göstermeyi sürdürdü.