Hablemitoğlu suikastı davası 14 Ekim'e ertelendi
Hablemitoğlu suikastı davası 14 Ekim'e ertelendi

18.05.2026 12:07  Güncelleme: 12:10
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun 2002'de evinin önünde öldürülmesine ilişkin 10 sanığın yargılandığı dava, Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme, duruşmayı 14 Ekim'e bıraktı.

Haber: Esra TOKAT

(ANKARA) - Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun, 18 Aralık 2002'de Ankara'daki evinin önünde suikast sonucu öldürülmesine ilişkin 10 sanığın yargılandığı dava, Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşma 14 Ekim'e bırakıldı.

Duruşmaya, başka davadan hükümlü olan sanık Nuri Gökhan Bozkır ile Enver Altaylı bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Tutuksuz sanıklardan Mehmet Narin'in vareste tutulduğu duruşmaya, tutuksuz sanıklar Levent Göktaş, Fikret Emek, Aydın Köstem ve Ahmet Tarkan Mumcuoğlu ile taraf avukatları katıldı.

Sanık Enver Altaylı, sadece arkadaşı olduğu için dosya dahil edildiğini iddia ettiği firari sanıklardan Serhat Ilıcak'ın 2 gün önce hayatını kaybettiğini belirterek, "Soruşturma savcısını Allah'a havale ediyorum. Adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını istiyorum" dedi.

Sanıkların tamamı, adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını ve yürütülen soruşturmanın akıbetinin beklenmesini talep etti. Sanık avukatları da aynı yönde beyanda bulundu.

Mahkeme ara kararında, sanıklar hakkındaki mevcut hallerinin devamına ve dosyadaki eksik hususların tamamlanmasına karar vererek, duruşmayı 14 Ekim'e bıraktı.

Kaynak: ANKA

