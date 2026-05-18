Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig Şampiyonu Galatasaray'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig Şampiyonu Galatasaray'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig Şampiyonu Galatasaray'ı kabul etti
18.05.2026 14:18
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025-2026 sezonu Süper Lig şampiyonu Galatasaray Kulübü'nü Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Kabulde kulüp başkanı, yöneticiler, teknik heyet ve futbolcular yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025-2026 Süper Lig şampiyonu Galatasaray ekibini kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen kabulde, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 2'nci Başkan Metin Öztürk, Galatasaray Başkan Yardımcıları Mehmet Cibara ve Niyazi Yelkencioğlu, Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, yöneticiler Eray Yazgan, İbrahim Hatipoğlu, Maruf Güneş, Fatih Demircan, Can Natan, teknik heyet ve futbolcular katıldı. Görüşmede, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya da yer aldı.

Kaynak: DHA

