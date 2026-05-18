Şov yapmak isterken rezil oldu: Dans eden nedimenin elbisesi açıldı

18.05.2026 14:25
Avustralyalı nedime düğün salonuna iddialı dansıyla giriş yaptı, elbisesi açılınca internet fenomeni oldu. Mudgee'deki düğün videosu sosyal medyada viral oldu. Georgie, patlayan elbisesine rağmen şovunu devam ettirdi.

Avustralyalı bir nedime, düğün salonuna giriş yaparken denediği iddialı dans figürü sonrası elbisesinin açılmasıyla bir gecede internet fenomenine dönüştü. En yakın arkadaşının düğününde pistin tozunu attırmak isterken elbisesinin arka dikişleri tamamen patlayan genç kadının o anları, sosyal medyada milyonlarca kez izlendi.

Yeni Güney Galler eyaletinin Mudgee bölgesinde gerçekleşen düğünde yaşanan bu eğlenceli kaza, dijital dünyada viral içerik listelerinin zirvesine yerleşti. Instagram ve TikTok gibi platformlarda paylaşılan video, kısa sürede 8.4 milyondan fazla izlenme sayısına ulaşarak küresel bir etkileşim dalgası yarattı.

Kazanın Geliyorum Dediği O AnlarGörüntülerin merkezindeki isim, Newcastle kentinde fizyoterapist olarak görev yapan 28 yaşındaki Georgie Ball. En yakın arkadaşı Ellie’nin düğününde nedime olan Georgie, aslında bu büyük felaketin sinyallerini saatler öncesinden aldığını belirtiyor.

Tören öncesinde nedime arkadaşları ve sağdıçlarla birlikte alkol alıp eğlendiklerini anlatan Georgie, yaşadıklarını şu sözlerle aktardı:"Nikahtan önce biraz çakırkeyiftik ve kendi aramızda 'Hadi bir takla atıp ardından yerde solucan dansı yapalım' dedik. 

Teras katında pratik yaparken elbiseden bir yırtılma sesi geldi."Düğünün başlamasına dakikalar kala arkadaşları, yırtığın çok küçük olduğunu söyleyerek Georgie'yi teselli etti. Ancak düğün alayı salona büyük girişini yapmaya hazırlanırken, elbisenin arkasındaki 30 santimetrelik sökük adeta patlamaya hazır bir saatli bombaya dönüşmüştü."Şov Ne Olursa Olsun Devam Etmeli"Elbisesinin zaten hasarlı olduğunu bilmesine rağmen, ilgi odağı olmayı sevdiğini gizlemeyen Georgie geri adım atmadı. 

Kendisine eşlik eden sağdıç partneri (ki kendisi öz kardeşidir) ile birlikte salona girerken planladığı şovu gerçekleştirmeye karar verdi.Müziğin ritmi yükseldiği anda kendini yere bırakan çılgın nedime, ters solucan (backwards worm) figürünü yapmaya başladı.

 Tam bu sırada kumaş tamamen yırtıldı, elbisesi açıldı ve genç kadının kalçası çıplak şekilde ortada kaldı. Georgie, o esnada ten rengi bir çamaşır giydiğini vurgulayarak durumu şöyle özetledi:"Öne doğru birkaç santimetre eğildiğim an elbisenin tamamen gittiğini hissettim. 

Ama kendi kendime 'Artık bu işe girdim, şov her şeye rağmen devam etmeli' diye düşündüm."Talihsizlikler bununla da bitmedi; solucan dansı yaptığı esnada topuklu ayakkabısı da kırılan nedime, salondaki davetlilerin kahkahaları arasında ayağa kalkmakta zorlandı.

Büyük girişin ardından, düğün yöneticisi ve davetliler hemen duruma müdahale ederek Georgie'nin elbisesini yaklaşık 20 çengelli iğneyle tutturmaya çalıştı."Salona herkesin alkışları ve tezahüratları eşliğinde döndüm. 

Fakat akşam yemeği için masaya oturmaya yeltendiğim an tüm çengelli iğnelerin yeniden patladığını ve elbisemin yine açıldığını hissettim" diyen Georgie'nin yardımına, bu kez gelinin annesi koştu. Nedimenin beline alelacele siyah bir şal bağlandı. 

Tabii ki bu şal da Georgie'yi durdurmaya yetmedi; çılgın nedime gecenin ilerleyen saatlerinde belindeki şalla piste geri dönüp yeniden solucan dansı yaptı. Düğün anlarını kayda alan içerik üreticisi Paulina, yırtılma anına canlı şahit olduğunda şaşkınlıktan ağzının açık kaldığını söyledi. Görüntülerin paylaşılmasından önce hem gelinden hem de Georgie’den onay aldığını belirten Paulina, "Videodaki şok seslerini ve ardından kopan kahkahayı net bir şekilde duyabiliyorsunuz" dedi.

TikTok ve Instagram kullanıcıları ise videonun altında ikiye bölündü. Bazı kullanıcılar yaşanan durumu "büyük bir kabus" olarak nitelendirirken, bir kullanıcı "Bu durum hayatımın sonuna kadar her gözümü kapattığımda uykularımı kaçırırdı" yorumunu yaptı.

 Diğer bir kesim ise genç kadının cesaretine hayran kalarak, "O an sergilediği özgüven gerçekten takdire şayan" ifadelerini kullandı.Fizyoterapist olmasından dolayı insan vücuduna çok alışkın olduğunu ve bu durumu hiç dert etmediğini söyleyen Georgie, gelen fiziksel iltifatları da memnuniyetle kabul ediyor: "Sekiz dokuz yıldır aralıksız spor yapıyorum, o yüzden kalçama gelen övgüleri seve seve kabul ederim. Kendisi, büyük ve güzel beynimden sonraki en değerli varlığımdır."

Elbisesini hatıra olarak hala o haliyle kuru temizlemede tuttuğunu belirten Avustralyalı fenomen, bu ekim ayında kardeşinin düğününde tekrar nedime olacağını ve bu sefer elbisenin arkasında dikiş olmamasına dikkat edeceğini esprili bir dille ekledi.

